banner
Новости Крипто 23.02.2026 comment views icon

Payoneer в этом году запустит поддержку стейблкоинов в режиме 24/7

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Payoneer у цьому році запустить підтримку стейблкоїнів у режимі 24/7

Payoneer, глобальная финтех-компания, объявила об интеграции стейблкоинов в свою платежную платформу. Новые инструменты позволят бизнесу безопасно получать, хранить и отправлять стейблкоины в своей повседневной международной работе.


Программа реализована на базе Bridge — ведущей инфраструктурной платформы для стейблкоинов — и компании группы Stripe. Payoneer в сотрудничестве с Bridge интегрирует в свою платформу полный цикл операций со стейблкоинами. Например, оптовые компании смогут получать оплату в стейблкоинах, а маркетинговые агентства — использовать их для расчетов с международными поставщиками и подрядчиками. Средства можно безопасно хранить в стейблкоинах или при необходимости выводить на локальный банковский счет, упрощая работу в разных странах и валютах.

Использование стейблкоинов стремительно растет, а практические примеры их применения открывают возможности более быстрых расчетов и непрерывного, управляемого движения средств. Однако для многих компаний, работающих на международных рынках, особенно на развивающихся рынках, интеграция и внедрение остаются сложными. Конвертация стейблкоинов в локальные валюты, несогласованные рабочие процессы, сложность инфраструктуры блокчейна и изменчивая регуляторная среда до сих пор ограничивают масштабное внедрение технологии.

«Стабильное движение средств — это основа глобального бизнеса. Вместе с Bridge мы интегрируем стейблкоины в надежную финансовую платформу Payoneer, где приоритетами являются комплаенс, скорость, безопасность и простота. Речь идет не об эксперименте, а о новом масштабируемом финансовом инструменте для реального трансграничного бизнеса», — отметил Джон Каплан, генеральный директор Payoneer.

Payoneer имеет почти 2 миллиона клиентов во всем мире. В Украине услугами платформы в основном пользуются те, кто имеет дело с торговыми площадками вроде Amazon или e-bay. Украинским пользователям тоже следует ожидать введения этой функции в этом году, однако точную дату компания не называет.


«Bridge был создан, чтобы снять с бизнеса самые сложные аспекты блокчейн-инфраструктуры и позволить таким компаниям, как Payoneer, сосредоточиться на создании удобных финансовых решений. Вместе мы делаем стейблкоины практичным и безопасным инструментом для ежедневного трансграничного движения средств», — добавил Зак Абрамс, соучредитель и генеральный директор Bridge.

Payoneer запустит новый функционал работы со стейблкоинами, интегрированный в платформу компании, на отдельных рынках во втором квартале 2026 года. В течение года запуск будет постепенно масштабироваться вместе с расширением функционала и географии. Компании уже могут зарегистрироваться, чтобы узнать больше и подать заявку на ранний доступ.

Payoneer змінює правила виведення коштів для українців: що потрібно знати

Источник: Payoneer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Металлическое ралли продолжается: серебро обогнало биткоин, а золото — эфириум
"Бесплатный биткоин": глюк на бирже Paradex вызвал массовые ликвидации и вынужденный откат - редкое для блокчейна явление
Криптотрейдер потерял $50 млн в USDT из-за атаки "отравления адреса" и предложил вознаграждение $1 млн за возврат
Оккупанты планируют использовать ЗАЭС для майнинга криптовалют
Неизвестный криптохакер спокойно отмывает Ethereum со скомпрометированного кошелька после взлома на $27 млн
Кошелек Ledger снова взломали со стороннего ресурса — как и прошлой зимой
Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов
Новая тактика криптопреступников: подростков завербовали через Signal, чтобы похитить $66 млн в криптовалюте
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
2025 год стал провальным для новых токенов: почти 85% проектов были убыточными
Криптоэнтузиаст купил 100 смартфонов Solana Seeker и получил $3,33 млн прибыли на аирдропе токена SKR
Сенат назначил глав CFTC и FDIC: теперь оба регулятора имеют максимально про-криптовалютные позиции
На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Во Франции задержаны 6 подозреваемых за попытку похищения с требованием криптовалютного выкупа
Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн
В феврале Дональд Трамп выпустит еще одну криптовалюту — для акционеров собственной компании
Telegram интегрирует в кошелек биткоин и Ethereum и создает единую платформу криптоплатежей TON Pay
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов
Стейблкоины, токенизация, финансовые институты: Ripple назвала "три кита" криптоиндустрии в 2026 году
У профессионального инвестора, который помогал пострадавшим от криптомошенников, украли более 100 000 юаней в криптовалюте на фишинговом сайте
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить