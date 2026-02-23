Payoneer в этом году запустит поддержку стейблкоинов в режиме 24/7

Payoneer, глобальная финтех-компания, объявила об интеграции стейблкоинов в свою платежную платформу. Новые инструменты позволят бизнесу безопасно получать, хранить и отправлять стейблкоины в своей повседневной международной работе.





Программа реализована на базе Bridge — ведущей инфраструктурной платформы для стейблкоинов — и компании группы Stripe. Payoneer в сотрудничестве с Bridge интегрирует в свою платформу полный цикл операций со стейблкоинами. Например, оптовые компании смогут получать оплату в стейблкоинах, а маркетинговые агентства — использовать их для расчетов с международными поставщиками и подрядчиками. Средства можно безопасно хранить в стейблкоинах или при необходимости выводить на локальный банковский счет, упрощая работу в разных странах и валютах.

Использование стейблкоинов стремительно растет, а практические примеры их применения открывают возможности более быстрых расчетов и непрерывного, управляемого движения средств. Однако для многих компаний, работающих на международных рынках, особенно на развивающихся рынках, интеграция и внедрение остаются сложными. Конвертация стейблкоинов в локальные валюты, несогласованные рабочие процессы, сложность инфраструктуры блокчейна и изменчивая регуляторная среда до сих пор ограничивают масштабное внедрение технологии.

«Стабильное движение средств — это основа глобального бизнеса. Вместе с Bridge мы интегрируем стейблкоины в надежную финансовую платформу Payoneer, где приоритетами являются комплаенс, скорость, безопасность и простота. Речь идет не об эксперименте, а о новом масштабируемом финансовом инструменте для реального трансграничного бизнеса», — отметил Джон Каплан, генеральный директор Payoneer.

Payoneer имеет почти 2 миллиона клиентов во всем мире. В Украине услугами платформы в основном пользуются те, кто имеет дело с торговыми площадками вроде Amazon или e-bay. Украинским пользователям тоже следует ожидать введения этой функции в этом году, однако точную дату компания не называет.





«Bridge был создан, чтобы снять с бизнеса самые сложные аспекты блокчейн-инфраструктуры и позволить таким компаниям, как Payoneer, сосредоточиться на создании удобных финансовых решений. Вместе мы делаем стейблкоины практичным и безопасным инструментом для ежедневного трансграничного движения средств», — добавил Зак Абрамс, соучредитель и генеральный директор Bridge.

Payoneer запустит новый функционал работы со стейблкоинами, интегрированный в платформу компании, на отдельных рынках во втором квартале 2026 года. В течение года запуск будет постепенно масштабироваться вместе с расширением функционала и географии. Компании уже могут зарегистрироваться, чтобы узнать больше и подать заявку на ранний доступ.

Источник: Payoneer