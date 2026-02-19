tradfi
Новости Украина 19.02.2026 comment views icon

Масштабный взлом: в сеть слили данные почти 267 тысяч клиентов интернет-магазина НБУ, — СМИ

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Злам НБУ: у мережу злили дані майже 267 тисяч клієнтів компанії-підрядника

Национальный банк Украины подвергся кибератаке из-за взлома подрядчика. Атака произошла на компанию, которая обслуживала интернет-магазин нумизматической продукции НБУ. В сети оказались данные сотен тысяч пользователей. Речь идет о 266 999 учетных записей.


По информации, которую распространили украинские медиа со ссылкой на данные с хакерских ресурсов, злоумышленники получили доступ к базе клиентов онлайн-магазина. В утечке фигурируют электронные адреса, номера телефонов и хешированные пароли пользователей. В самом Национальном банке подтвердили факт инцидента и сообщили, что онлайн-магазин временно отключен из-за атаки на подрядную структуру, которая обеспечивала его работу. В регуляторе уточнили, что потенциально скомпрометированной могла быть информация, которую клиенты вводили при регистрации: имя и фамилия, контактный телефон, e-mail и адрес доставки заказов нумизматической продукции. В то же время в НБУ подчеркнули, что банковские реквизиты, данные платежных карточек и другая финансовая информация не пострадали, а внутренние информационные системы учреждения функционируют в обычном режиме.

«Интернет-магазин нумизматической продукции временно недоступен по причине кибератаки на компанию-подрядчика. Потенциально злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина, а именно: имя/фамилия, номер телефона, e-mail, адрес доставки нумизматической продукции. В то же время никакие ваши финансовые данные – реквизиты платежных карт, другая конфиденциальная информация, связанная с банковскими операциями, не скомпрометированы. Сейчас принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента и оценки его возможных последствий», – говорится в заявлении НБУ.

В банке объяснили, что атака была направлена именно на компанию-поставщика услуг, а не на критическую инфраструктуру регулятора. Такой сценарий называют типичной supply chain-атакой — когда хакеры выбирают более слабое звено в цепи обслуживания. В качестве примеров подобных инцидентов в мире ранее приводились кейсы SolarWinds в США, кибератака на Kaseya и компрометация ASUS. По словам представителей НБУ, архитектура сервисов была спроектирована таким образом, чтобы подрядчики не имели доступа к ключевым системам банка. Именно это, утверждают в регуляторе, позволило локализовать последствия инцидента и не допустить проникновения в основные ИТ-ресурсы учреждения. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств, а также оценка возможных рисков для пользователей.

«НБУ с самого начала проектировал архитектуру с изоляцией подрядчиков от критических систем. И этот подход себя оправдал. Не свидетельствует ли это о слабости кибербезопасности НБУ? Наоборот. Ни одна организация в мире не может гарантировать 100% защиту от атак — это реальность современной кибербезопасности. Но зрелая кибербезопасность – это когда атака не достигает критических систем. И именно это и произошло: благодаря правильной архитектуре инцидент, произошедший у подрядчика, не повлиял на НБУ. Это подтверждает эффективность нашего подхода», – заверили в НБУ.

Клиентов предупредили о вероятности фишинговых атак с использованием похищенных контактных данных. В НБУ отметили, что сотрудники не рассылают сообщения с требованиями подтвердить персональные данные, не звонят с просьбами сообщить реквизиты карт и не присылают ссылок для «срочной проверки» информации. Пользователям рекомендуют быть осторожными с подозрительными письмами и звонками. Отдельного расширенного пресс-релиза на официальном сайте регулятора по состоянию на момент публикации нет. Коммуникация по инциденту осуществляется через официальные каналы Национального банка. Работы по восстановлению полноценного функционирования интернет-магазина продолжаются совместно с компанией-подрядчиком.


ФБР не змогли «зламати» iPhone журналістки Washington Post через активований режим блокування

Источник: Finance.ua

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Нова пошта" обработала рекордные 2,4 млн посылок за сутки накануне Рождества, в топе — доставка одежды, товаров для дома и косметики
НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом
Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн
Центробанк Индии призвал мир отказаться от стейблкоинов — высокорисковый актив
"Киевстар" повышает цены в 7 тарифах с 1 марта: еще +50-90 грн
Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года
"Киевстар" обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера
Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины
Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн
Uklon переходит на круглосуточную работу еще в 7 городах Украины, включая Харьков и Запорожье
"Нова пошта" запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания
Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото
В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Неверифицированные терминалы Starlink не будут работать в Украине, — Федоров
Конец анонимным БпЛА: дроны в Украине хотят "привязать" к владельцам, за нарушение — санкции
В Резерв+ добавили сервис онлайн-постановки на учет: без ТЦК, медосмотра и даже из-за границы
Право на покой: в Украине узаконят "игнор" рабочих чатов на праздники и выходные
В сеть слили данные более 149 млн логинов, из них 420 тыс. — аккаунты Binance
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить