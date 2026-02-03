tradfi
Криптобиржа Bybit запускает IBAN-счета и фактически становится необанком

Шадрин Андрей

Криптобіржа Bybit запускає IBAN-рахунки і фактично стає необанком

В феврале 2026 года Bybit внедрит собственный платежно-банковский сервис MyBank со счетами IBAN. Он позволит пользователям напрямую работать с фиатными деньгами через банковскую инфраструктуру и сразу сочетать ее с криптовалютами.


О запуске MyBank компания объявила на прошлой неделе во время презентации стратегии развития до 2026 года, которую Bybit называет «Новой финансовой платформой», Bybit строит полноценную финансовую экосистему, где криптоактивы, традиционные рынки и банковские сервисы работают вместе. Фактически, Bybit, вторая по объему криптобиржа мира, становится необанком. Пользование MyBank потребует полной идентификации клиента. KYC-проверку придется проходить как на платформе Bybit, так и непосредственно в банке-партнере.

MyBank будет предоставлять пользователям персональные банковские счета международного стандарта IBAN. Они будут открываться в сотрудничестве с лицензированными банками-партнерами, в частности с Pave Bank — банком, зарегистрированным в Грузии. Через эти счета можно будет получать и отправлять фиатные средства, хранить их в 18 валютах и после зачисления мгновенно конвертировать в криптоактивы. На старте сервис будет поддерживать доллар США, затем будут добавляться другие валюты. Вопрос доступности сервиса в разных странах пока остается открытым.

«Как только вы получите фунты стерлингов или доллары США, вы сможете перевести их в криптовалюту. Это огромное нововведение», — подчеркнул генеральный директор и соучредитель Bybit Бен Чжоу.

Параллельно Bybit объявила о запуске кастодиального сервиса ByCustody для институциональных клиентов. Он ориентирован на банки, фонды и крупных инвесторов, в том числе в сфере токенизации активов реального мира. Сервис сочетает принципы традиционных финансов с доступом к рынкам цифровых активов. В инфраструктуре уже хранится более $5 млрд активов, а количество институциональных клиентов превысило 2000. Запуски являются частью международной экспансии компании, включая планы выхода на рынок США.


«Эта трансформация касается основных финансовых рынков. Мы выходим за пределы нишевых криптосервисов, чтобы создать новую финансовую платформу, где криптовалюта станет неотъемлемой частью реальной финансовой деятельности, предоставляя пользователям как на традиционных, так и на криптовалютных рынках возможность более эффективно использовать капитал», — говорит Чжоу.

По состоянию на конец января 2026 года Bybit обслуживает более 82 млн пользователей в 181 стране. Платформа интегрирована почти с 2000 локальными банками, поддерживает более 58 фиатных шлюзов, имеет более 200 тыс. P2P-мерчантов и выпустила более чем 2,7 млн платежных карт. В 2025 году продукты Bybit Earn управляли активами на $7,1 млрд и принесли пользователям $110 млн дохода. Также биржа занимает около 16% мирового спотового рынка XAUT (Tether Gold).

Источник: The Block

