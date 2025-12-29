"Медитация о жизни и смерти": Зак Снайдер показал первые кадры фильма, над которым работал 20 лет

Зак Снайдер показал первые кадры фильма, над которым работал почти 20 лет. Картина отличается от всего, что он снимал ранее как по формату, так и по тону.

Лента получила название «Последняя фотография» (The Last Photograph). По даннымDiscussing Film, это драматическая история без супергероев, зомби или фантастики. В центре сюжета будет человек, который после убийства родителей ищет свою пропавшую племянницу и племянника. Только один человек может ему помочь — военный фотограф, который видел убийц.

Главный герой не рядовой человек, а бывший агент DEA. Он вместе с фотографом-наркоманом отправляется в южноамериканские горы. По предварительному синопсису, это путешествие постепенно стирает грань между реальностью и сюрреалистическими событиями.

Для Снайдера это нетипичное направление, ведь раньше он почти всегда работал в жанрах фантастики, экшена или фэнтези. Режиссер называет новый фильм «медитацией о жизни и смерти». В интервью Deadline он объяснил, что для создания картины ему хотелось «взять камеру в руки и просто снять фильм в интимный способ». По его словам, идея связана с «испытаниями, которые я пережил в собственной жизни».

В «Последней фотографии» Снайдер выступает не только режиссером, но и оператором. Главные роли исполняют Стюарт Мартин и Фра Фи. Так что давние слухи о Кристиане Бейле и Шоне Пенне не оправдались, поскольку десятилетие назад фильм не запустили в производство. Над музыкой работает культовый композитор Ганс Циммер, который ранее писал саундтреки для фильмов Снайдера «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Снайдер хотел снять ленту с середины 2000-х по сценарию Курта Джонстада. Лишь спустя почти два десятилетия проект получил «зеленый свет». Съемки завершились в ноябре 2025 года, но даты выхода у нового проекта пока нет.

Последние ленты режиссера получали сдержанную реакцию. Фильмы «Мятежная луна» имеют довольно скромные оценки на Rotten Tomatoes: у первого всего 21% от критиков, а второй оценили еще хуже — 15% от критиков. После картин, которые многие воспринимали как провал, Зак Снайдер хотел снять что-то маленькое и без спецэффектов. Поэтому «Последняя фотография» для него это шанс на новый этап в своей карьере.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Comic Book / CBR