Новости Кино 29.12.2025 comment views icon

"Медитация о жизни и смерти": Зак Снайдер показал первые кадры фильма, над которым работал 20 лет

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років

Зак Снайдер показал первые кадры фильма, над которым работал почти 20 лет. Картина отличается от всего, что он снимал ранее как по формату, так и по тону.

Лента получила название «Последняя фотография» (The Last Photograph). По даннымDiscussing Film, это драматическая история без супергероев, зомби или фантастики. В центре сюжета будет человек, который после убийства родителей ищет свою пропавшую племянницу и племянника. Только один человек может ему помочь — военный фотограф, который видел убийц.

Главный герой не рядовой человек, а бывший агент DEA. Он вместе с фотографом-наркоманом отправляется в южноамериканские горы. По предварительному синопсису, это путешествие постепенно стирает грань между реальностью и сюрреалистическими событиями.

"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років
«Последняя фотография» (The Last Photograph) / Режиссер Зак Снайдер

Для Снайдера это нетипичное направление, ведь раньше он почти всегда работал в жанрах фантастики, экшена или фэнтези. Режиссер называет новый фильм «медитацией о жизни и смерти». В интервью Deadline он объяснил, что для создания картины ему хотелось «взять камеру в руки и просто снять фильм в интимный способ». По его словам, идея связана с «испытаниями, которые я пережил в собственной жизни».

В «Последней фотографии» Снайдер выступает не только режиссером, но и оператором. Главные роли исполняют Стюарт Мартин и Фра Фи. Так что давние слухи о Кристиане Бейле и Шоне Пенне не оправдались, поскольку десятилетие назад фильм не запустили в производство. Над музыкой работает культовый композитор Ганс Циммер, который ранее писал саундтреки для фильмов Снайдера «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Снайдер хотел снять ленту с середины 2000-х по сценарию Курта Джонстада. Лишь спустя почти два десятилетия проект получил «зеленый свет». Съемки завершились в ноябре 2025 года, но даты выхода у нового проекта пока нет.

Последние ленты режиссера получали сдержанную реакцию. Фильмы «Мятежная луна» имеют довольно скромные оценки на Rotten Tomatoes: у первого всего 21% от критиков, а второй оценили еще хуже — 15% от критиков. После картин, которые многие воспринимали как провал, Зак Снайдер хотел снять что-то маленькое и без спецэффектов. Поэтому «Последняя фотография» для него это шанс на новый этап в своей карьере.

Источник: Comic Book / CBR

Популярные новости

arrow left
arrow right
СМИ: Новые "Голодные игры" вернут Катнис и Питу в сюжет с оригинальными актерами
Disney создала 4 разных тизера "Мстители: Судный день" для показов "Аватар 3", чтобы зрители повторно посетили сеанс
"Бегущий человек": финальный трейлер приглашает к игре
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
Теперь официально: Marvel показала первый тизер "Мстители: Судный день"
"Дьявол носит Prada 2": Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в первом тизере
Роберт Паттинсон рассказал об "адских" съемках в "Дюна 3": "Ни одна клетка моего мозга не функционировала"
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн
"Фильм столетия": в сеть слили пролог "Одиссеи" Нолана, критики — в восторге
"Для этого фильма создали кинотеатры": появились первые реакции на "Аватар 3" Джеймса Кэмерона
После краха "Мегалополиса" Фрэнсис Форд Коппола продает остров и часы по цене как пол острова
"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине
"Аватар" стал первой трилогией в истории кино с кассой в $6 млрд
Paramount взялась за разработку "Час пик 4" после давления Трампа
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
Первый трейлер байопика "Майкл Джексон" — племянник певца в главной роли
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить