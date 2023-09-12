MEGOGO, МОН и Минцифры запустили «Укрлит» ─ бесплатный доступ к более чем 250 произведениям украинской литературы в аудио формате

Платформа MEGOGO запустила библиотеку украинской литературы в формате аудио. Она предлагает более 250 произведений из школьной программы для 5-11 классов. Список материалов сформирован согласно действующей Программе для общеобразовательных учебных заведений по украинской литературе.

Среди доступных произведений – Лина Костенко «Крылья», Иван Нечуй-Левицкий «Кайдашева семья», Михаил Коцюбинский «Тени забытых предков», Николай Хвылевой «Я (Романтика)», Валерьян Подмогильный «Город» и другие. Некоторые крупные произведения, такие как «Энеида» Ивана Котляревского, «Мастер корабля» Юрия Яновского, «Очарованная Десна» Александра Довженко и другие, команда проработала и предлагает в формате самари (краткое изложение произведения). Общий хронометраж аудио библиотеки превышает 108 часов.

Созданием контента для проекта «Укрлит» занималась команда MEGOGO AUDIO. Проект реализуется медиасервисом MEGOGO и Министерством образования и науки Украины при информационной поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы Дія.Освіта. Для озвучивания работ команда привлекла профессиональных актеров театра и кино и медийных личностей. Так произведения украинской литературы озвучивали Владимир Дантес, Александр Педан, Roxolana, alyona alyona, Антонио Лукич, Григорий Бакланов, Анна Кошмал, Тимур Мирошниченко, Ната Жижченко.

Проект «Укрлит» доступен для бесплатного использования в мобильном приложении MEGOGO в разделе «Аудио». Приложение предлагается на платформах iOS и Android. По данным Forbes, бюджет проекта составляет более 1 млн грн. В планах MEGOGO добавлять полные версии и отрывки произведений, а также актуализировать и дополнять появляющимися в программе новыми произведениями.