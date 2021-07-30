MEGOGO оновлює передплати та тарифні пакети — з 2 серпня будуть діяти три основні та ряд додаткових передплат





Від понеділка, 2 серпня 2021 року, на медіасервісі MEGOGO діятимуть нові передплати за зміненими тарифами. Відтак MEGOGO матиме три основні передплати «Легка», «Оптимальна», «Максимальна» та ряд додаткових a la carte передплат. Наразі передплата «Максимальна» пропонує більш як 175 000 годин контенту, для порівняння, кількість контенту у 2017 року становила 25 500 годин.

«Ми постійно намагаємось наповнювати наші передплати новим топовим контентом. Тільки за останні кілька місяців ми додали чимало ексклюзивних спортивних подій, фільми від Disney, контент discovery+, Paramount+ та багато іншого. Збільшення контентної пропозиції не може не впливати на вартість. Для зручності користувачів, в нас з’явилось декілька a la carte передплат, які допоможуть споживачу обрати саме те, що він бажає. Цікаво дивитись спорт – є варіант, який пропонуватиме тільки контент цього жанру. Цікаво лише кіно – є і такий варіант. А якщо є бажання мати одразу все – для цього є передплата «Максимальна». Тож сподіваємось, що така тарифна пропозиція буде значно зручніша для кожного. Що важливо, наповнення усіх пакетів буде продовжувати збільшуватись», – коментує Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Вартість передплати «Легка» становитиме 99 грн/місяць. Вона включатиме понад 260 каналів з інтерактивними функціями, аудіоконтент, бібліотеку кіно і серіалів, чимала кількість яких 4К-якості.

Передплата «Оптимальна» коштуватиме 199 грн/місяць. Включатиме 320 каналів, серед яких преміальні розважальні та пізнавальні, широку бібліотеку популярних фільмів та серіалів, доступ до аудіобібліотеки – усе те, що й «Максимальна», крім спортивного контенту.

Передплата «Максимальна» матиме вартість 299 грн/місяць. Вона пропонуватиме найбільшу бібліотеку каналів і контенту, ексклюзивні спортивні трансляції, тобто весь можливий контент за всіма передплатам. Більш того, щомісяця користувачу пропонуватимуться по дві фільмові прем’єри за 1 грн із переліку можливих.

A la carte передплата «Спорт» (199 грн/міс) включатиме найтоповіший спортивний контент. Спортивні канали і ряд ексклюзивних подій, серед яких: матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА, La Liga, Ligue 1, Copa América та Чемпіонат Бразилії із футболу, бої Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, кіберспорт в партнерстві із Maincast та багато іншого. Усі події також будуть включені й до передплати «Максимальна».

A la carte передплата «Кіно+» (129 грн/міс) – десятки тисяч фільмів, серіалів, шоу мультфільмів, контент від discovery+ й навіть аудіо. Окрім того, до наповнення входитимуть власні інтерактивні фільмові канали, яких вже 60.

A la carte передплати «discovery+» (69 грн/міс), «Paramount+» (69 грн/міс), «Start» (79 грн/міс) і «More TV» (69 грн/міс) пропонуватимуть брендовий контент.

Нова a la carte передплата «Аудіогороскоп» (29 грн/міс) для мобільних додатків на базі iOS і Android, пропонуватиме щоденний гороскоп для кожного знаку зодіаку від команди MEGOGO Audio. Це єдина передплата, що не входитиме до «Максимальної».

На медіасервісі MEGOGO діють благодійні передплати «Максимальна + Благодійність» (349 грн/міс) та «Благодійність» (50 грн/міс), кошти із яких перераховуватимуться до благодійного фонду «Благомай». Також на медіасервісі постійно проходять розпродажі та діють знижки на передплати.

Джерело: MEGOGO