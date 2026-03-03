banner
Минус $40 млн и 96%: сразу три проекта в экосистеме Solana закрылись после взлома в январе

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні

Три ключевых проекта в экосистеме Solana — Step Finance, SolanaFloor и Remora Markets — прекращают свою деятельность после серьезного взлома в конце января 2026 года. Команды приняли решение о полном закрытии платформ, поскольку не смогли найти финансовой поддержки для восстановления после потерь, которые оцениваются около $40 млн.


Инцидент произошел 31 января, когда злоумышленники получили доступ к казначейским и операционным кошелькам Step Finance через скомпрометированные устройства членов команды. Это не было эксплойтом в смарт-контракте, но позволило извлечь 261 854 SOL, примерно $27-30 млн на момент атаки, а позже оценки общих потерь колебались до $40 млн с учетом других активов. Step Finance работал с партнерами для возврата части средств и сумел вернуть примерно $4,7 млн, применив механизмы защиты Solana Token22. Однако этих ресурсов оказалось недостаточно для стабилизации проекта или привлечения нового финансирования.

«Несколько часов назад некоторые из наших казначейских кошельков были скомпрометированы. Мы сейчас расследуем этот вопрос. Больше информации будет обнародовано в ближайшее время», — сообщали STEP Finance в записи от 31 января.

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Данные: Х

Команда объявила, что после многоэтапного анализа возможных вариантов, включая сбор капитала или потенциальную продажу, ни одно решение не оказалось жизнеспособным. Поэтому было решено полностью свернуть деятельность Step Finance и дочерних проектов. Step Finance, основанный в 2021 году, долгое время был одним из центральных дашбордов для управления портфелями в Solana, агрегируя позиции по ликвидности, доходности и другим данным из большинства протоколов сети. Платформа также была организатором мероприятий, включая конференцию Solana Crossroads, и вела проекты в различных направлениях, включая медиа-ресурс SolanaFloor и Remora Markets после приобретения стартапа Moose Capital в конце 2024 года для работы с токенизированными активами.

«Сегодня мы объявляем, что Step Finance, SolanaFloor и Remora Markets прекращают все операции. После взлома в конце января мы исследовали все возможные пути дальнейшего развития, включая финансирование и возможности приобретения. К сожалению, нам не удалось обеспечить жизнеспособный вариант, и мы приняли решение немедленно завершить работу», — написала команда STEP 23 февраля.

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Данные: Х

Закрытие касается всех трех платформ. SolanaFloor, который был медиа- и аналитическим хабом для Solana, прекратить публикацию новых материалов, но будет хранить свой архив в цифровом виде. Remora Markets, которая работала над токенизированной торговлей ценными бумагами, не была непосредственно взломана, но ее команда также завершает деятельность. При этом Remora подтвердила, что все ее rToken остаются обеспеченными в соотношении 1:1 и в процессе подготовки механизм для обмена этих токенов на USDC. Step Finance сообщил о подготовке программы выкупа для владельцев токена STEP, которая будет базироваться на снепшоте до взлома. Детали относительно того, как именно будет проводиться выкуп и кто сможет к нему присоединиться, пока не обнародованы.

Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Данные: Х

Эти события повлекли резкое падение рынка: после атаки STEP потерпел падение на почти 96%, а после объявления о закрытии — еще около 36%, выведя курс токена до уровня около $0,00057 и капитализацию примерно $186 794. Для сравнения, на пике в 2021 году STEP торговался около $10,20. На данный момент это один из наиболее значительных случаев краха проектов в сети Solana в 2026 году: это лишь подчеркивает риски, связанные не только с кодом смарт-контрактов, но и с общей безопасностью операционных процессов.

Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR


Источник: CoinTelegraph

arrow left
arrow right
