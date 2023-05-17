«Меню», «Покер фейс», «Киборги»: MEGOGO назвал самый популярный контент в 1-м квартале 2023-го

Медиасервис MEGOGO представляет рейтинг популярности контента среди пользователей платформы за 1 квартал 2023 года. Отмечается, количество просмотров фильмов украинского производства выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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В категориях «фильмы» «сериалы» «детский контент», «шоу», «аудиоконтент» представлены по ТОП-10 проектов, отобранных по общей продолжительности просмотров/прослушиваний в часах на медиасервисе MEGOGO. «Фильмы в покупке» отобраны по количеству проданных фильмов в штуках, а «Спортивные события» — по количеству просмотров.

Самые популярные фильмы по категориям MEGOGO

Поштучная покупка (TVOD)

Американский фильм ужасов с элементами комедии «Меню», цифровая премьера которого состоялась в Украине в январе 2023 года, возглавляет рейтинг. В пятерку этой категории также вошли научно-фантастический «Аватар», супергеройский фильм по комиксам издательства Marvel Comics «Черная пантера: Ваканда навсегда», украинско-польская историческая драма «Щедрик» и супергеройский фильм основанный на одноименных комиксах DC Comic – «Черный Адам».

Подписка (SVOD)

Самыми популярными фильмами в подписке стали американский триллер «Покер фейс», украинский игровой фильм «Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)» и семейная рождественская комедия «Один дома».

Бесплатный просмотр (AVOD)

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В ТОП-10 самых популярных бесплатных кинолент вошли 4 проекта украинского производства, посвященные историческим событиям: «Киборги», «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс», «Донбасс» и «Круты 1918».

Украинское производство

Лидером среди фильмов украинского производства на MEGOGO является «Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)». Второе и третье места в рейтинге занимают «Максим Оса и золото Песиголовца», «Я работаю на кладбище». В десятку также вошли фильмы о войне и две комедии.

Самые популярные сериалы на MEGOGO

Подписка (SVOD)

ТОП-10 самых популярных сериалов в подписке на платформе MEGOGO открывают постапокалиптический сериал «Ходячие мертвецы», украинский иронический сериал «Участковый с ДВРЗ» и «Отец Браун».

Бесплатный просмотр (AVOD)

Среди самых популярных сериалов доступных на MEGOGO на бесплатной основе 9 из 10 – украинского производства. Лишь один иностранный проект, а именно шведско-датский детективный сериал «Мост» вошел в топ, заняв вторую ступень.

Популярный детский контент на MEGOGO

В категории анимационных фильмов первую пятерку занимают «Зверополис», «Ледяное сердце», «Ваяна», «Тачки» и «Корпорация монстров».

Среди мультсериалов, понравившихся маленьким зрителям в просмотре по подписке, первую тройку возглавляют культовый «Губка Боб Квадратные Штаны», «Щенячий патруль» и «Черепашки-ниндзя».

В категории мультсериалов, доступных на медиасервисе для просмотра бесплатно, в ТОП-10 вошел украинский мультсериал «Пес Патрон».

Шоу, что смотрели больше всего на MEGOGO

В данной категории представлены все жанры, за исключением новостных и спортивных проектов.

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Самый популярный аудиоконтент на MEGOGO AUDIO

Раздел «Аудио» содержит библиотеку легального аудиоконтента: подкасты, аудиокниги и аудиосериалы, среди которых есть и проекты собственного производства.

Самые популярные спортивные события на MEGOGO

Самым популярным событием среди футбольных болельщиков на MEGOGO стал матч сборной Украины против сборной Англии в квалификации к Евро 2024, состоявшийся 26 марта. Следующие семь ступеней также занимают футбольные события Лиги Европы, Лиги Чемпионов и Ла Лиги. Весь ТОП-10 выглядит следующим образом: