Meta объявила о запуске программы поддержки восстановления экономики Украины

Meta при поддержке Минцифры и Дія.Бизнес запускает программу помощи для восстановления экономики Украины. В ее рамках Meta открывает специализированный учебный центр для украинского малого и среднего бизнеса. Различные образовательные ресурсы теперь доступны украинским предпринимателям бесплатно, в том числе более 20 курсов Blueprint, а также обучающая платформа Meta Boost на украинском языке. Более того, в качестве финансовой поддержки Meta выделит 1,5 млн долларов, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на ее платформах.

По данным Европейской комиссии, до вторжения россии малые и средние предприятия играли значительную роль в создании рабочих мест, составляя 63,8% от общего числа занятого населения Украины. Война привела к тому, что 50% украинских предприятий полностью закрылись, в то время как другая половина вынуждена работать гораздо ниже своих возможностей (по данным Программы развития организации Объединенных Наций до 2022 года).

«Министерство цифровой трансформации Украины тесно сотрудничает с компанией Meta. К началу вторжения россии в Украину мы вместе запустили воркшопы для предпринимателей, образовательный SMB Hub Ukraine для малого и среднего бизнеса, украинскую версию платформы цифрового образования для родителей, учителей и подростков Get Digital, а также систему уведомлений об исчезновении детей AMBER Alert. Я благодарна Meta за поддержку Украины и украинских предпринимателей во время полномасштабной войны. Выделение $1,5 млн на рекламные компании для предпринимателей Украины является важным вкладом в возобновление малого и среднего бизнеса Украины» — отметила заместитель Министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции Валерия Ионан.

Программа экономического восстановления включает запуск специального информационного центра с множеством бесплатных семинаров и тренингов, таких как Meta Blueprint и Meta Boost. Кроме того, на ресурсе можно будет найти вдохновляющие истории успешных украинских предприятий, важную информацию о локальных партнерских программах и многих других полезных ресурсах. WhatsApp объявил о запуске чат-бота, чтобы сделать процесс обучения еще более эффективным. Все ресурсы будут доступны предпринимателям на украинском языке. Программа направлена ​​на обеспечение доступа к информации, обучению и открытию новых возможностей для владельцев бизнеса.

Meta Blueprint – это глобальная образовательная программа, позволяющая ее участникам расширить свои знания и развить навыки в области цифрового маркетинга и социальных сетей. Она содержит десятки тренингов и семинаров и дает возможность получить сертификат, подтверждающий компетентность участника. Программа направлена ​​на повышение квалификации и обучение малого и среднего бизнеса передовому контенту, начиная с работы с рекламой и заканчивая реализацией креативных стратегий. Платформа Meta Boost предоставляет многочисленные онлайн-семинары, как эффективно создавать имидж компании, повышать узнаваемость бренда, поддерживать связь с клиентами и создавать интересный увлекательный контент. Украинские предприниматели получат бесплатный доступ к полезному обучающему контенту, а также к необходимым ресурсам, которые помогут им улучшить свои навыки.

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«Украинские предприниматели утверждают, что даже война не может разрушить истинное стремление к постоянному развитию. Какими бы ужасающими ни были обстоятельства, эти люди продолжают искать пути для того, чтобы удержаться на плаву. Мы в Meta глубоко поражены их самоотверженностью, и для того, чтобы поддержать украинский бизнес, запускаем Программу восстановления украинской экономики. Предприниматели получат доступ к множеству образовательных ресурсов, инструкциям и полезным советам, как успешно вести бизнес в цифровом мире — все это на украинском языке. В наш образовательный хаб мы включили только самые релевантные материалы, поэтому каждый из желающих точно найдет что-то полезное для себя. Украинские предприниматели это те люди, которые вдохновляют нас каждый день, поэтому я надеюсь, что наша инициатива поднимет им настроение и поможет достичь значительных высот» – добавляет Екатерина Крук, менеджер по публичной политике для Центрально-Восточной Европы компании Meta.

В компании отметили, что с самого начала войны в Украине Meta предпринимает ряд действий по поддержке людей, которые остаются на территориях, охваченных войной. Компания активно борется с дезинформацией на своих платформах, чтобы предоставлять пользователям правдивый и проверенный контент об актуальной ситуации в Украине. Кроме того, Meta сосредотачивается на предоставлении необходимой поддержки неприбыльным организациям и совместном создании технологий, используемых в гуманитарных целях. Компания уже запустила чат-бота в WhatsApp, который дает новости от государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Благодаря сборам средств, организованных через Facebook и Instagram, уже собрано более 15 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинским неправительственным организациям.

Источник: Минцифры