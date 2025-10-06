Meta отслеживает, как сотрудники пользуются ИИ — через инфопанели и "внутреннюю" игру

Новости IT-бизнес 06.10.2025 comment views icon

Meta сделала игру из того, как сотрудники пользуются ИИ — не просто наблюдает, а подталкивает их знакомиться с новыми инструментами.

Компания запустила внутренние панели, которые показывают, как активно разные команды пользуются инструментами ИИ. Чтобы мотивировать сотрудников, компания создала игру Level Up — добровольную программу, где за использование ИИ можно получать значки и достигать новых уровней. Эта инициатива работает через внутренний чатбот Metamate. Идея проста: чем больше взаимодействуешь с ИИ — тем больше бонусов, а команда выглядит активнее на панели.

Ожидания различаются в зависимости от отдела: одних просто поощряют экспериментировать с новыми инструментами, других прямо заставляют достигать конкретных показателей. Например, одни из самых высоких показателей имеет Reality Labs — подразделение Meta, занимающееся аппаратным обеспечением и VR. В июне подразделение подняло уровень использования ИИ с 30% в июне до 70% сейчас. На сегодня новая цель — превысить 75%.

У Meta послание однозначное: «подыгрывайте и получайте вознаграждение, или рискуете остаться позади». Пока неизвестно, были ли случаи увольнений за нежелание пользоваться новыми инструментами ИИ. Потенциально такая ситуация может произойти, после чего попадешь в «черные списки» компании и забудешь о карьере в Meta. Так что, скорее всего, сотрудники пытаются догонять тренды.

«Общеизвестно, что это приоритет, и мы сосредоточены на использовании искусственного интеллекта для помощи сотрудникам в их повседневной работе», — сказал представитель компании.

Марк Цукерберг не раз подчеркивал, что Meta планирует максимально интегрировать ИИ во внутренние процессы. В январском подкасте Джо Рогана он заявил, что к концу 2025 года ожидает увидеть собственный ИИ, способный работать на уровне инженера среднего звена.

«Я ожидаю, что к середине-концу следующего года агенты по кодированию искусственного интеллекта будут выполнять значительную часть исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», — говорил Марк во время квартальной конференции в апреле.

Инженеры Meta уже пользуются помощниками ИИ для создания шаблонов кода и ускорения разработки. В других отделах с помощью ИИ проводят мозговые штурмы, создают рабочие пространства, просят совета по политикам компании или даже получают черновики текстов.

Meta не единственная, кто давит на своих работников в этом направлении. Google считает, сколько дополнительных часов производительности приносят инструменты ИИ. Другой техногигант Microsoft даже привязывает их использование к оценке эффективности. Некоторые компании покупают специальное ПО, чтобы следить, пользуются ли сотрудники вообще искусственным интеллектом.

Спрос на мониторинг использования ИИ в целом растет. Три крупных поставщика ПО для наблюдения за работниками рассказали, что за последние два года компании гораздо чаще обращаются к ним. Работодатели хотят знать, оправдывает ли себя внедрение ИИ — действительно ли оно экономит деньги и повышает производительность. Впрочем, на практике некоторые цифры выглядят неубедительно. Например, исследование MIT говорило, что 95% попыток внедрения генеративного ИИ в компаниях терпят неудачу.

Источник: Business Insider

