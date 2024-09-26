Meta показала AR-очки Orion — с искусственным интеллектом и проекторами для отображения голограмм

Во время проведения мероприятия Meta Connect компания раскрыла информацию о своих «полностью голографических» очках дополненной реальности, которые она сейчас называет Orion. Meta вкладывает много технологий в это устройство, которое еще не выходит на рынок.

Компания 5 лет назад впервые объявила, что разрабатывает голографические умные очки, но на самом деле она работала над проектом уже 10 лет. Meta утверждает, что Orion — это «самая совершенная пара очков дополненной реальности из когда-либо созданных», которая является результатом «прорывных изобретений практически во всех сферах современной компьютерной техники». Устройство использует миниатюрные проекторы для отображения голограмм на очках.

Очки Meta Orion кажутся гораздо менее громоздкими для ношения, чем предыдущие массовые продукты дополненной реальности, такие как Magic Leap, Microsoft Hololens и Google Glass. Они не блокируют пользователя от остального мира, как гарнитура виртуальной реальности (хотя гарнитура Meta позволяет видеть происходящее вокруг с помощью встроенных камер). Как следствие, окружающие могут полностью видеть лица, глаза и выражения пользователей без необходимости прибегать к обходным решениям, как это делает Apple с EyeSight на Vision Pro.

Мета говорит, что Orion легкие и работают как в помещении, так и на улице. При этом очки обеспечивают «цифровой опыт, который не ограничен ограничениями экрана смартфона», поскольку они накладывают голографические элементы поверх реального мира. Кроме того, Orion интегрирует контекстный искусственный интеллект, чтобы помочь пользователю лучше понять окружающий мир.

Например, пользователь сможет заглянуть внутрь холодильника в очках и заставить Meta AI придумать рецепт на основе того, что есть в наличии. С помощью Orion можно подключиться к видеозвонкам, просматривать и отправлять сообщения в Messenger и WhatsApp. На очках также будут голографические версии различных других приложений, таких как Spotify, YouTube и Pinterest.

Сохранить легкость Orion удалось благодаря использованию внешнего беспроводного блока, который выполняет большую часть обработки данных и передает приложения и содержимое на устройство. Также есть браслет, который нужно будет носить для управления жестами.

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В настоящее время Meta тестирует Orion с участием сотрудников компании и «выбранной внешней аудитории». В то же время Meta утверждает, что Orion — это не просто исследовательский прототип, а «один из самых совершенных прототипов продукта, который мы когда-либо разрабатывали, и действительно является репрезентативным для того, что можно было бы доставить потребителям». Компания продолжает работать над этим устройством, чтобы улучшить его и снизить цену.

Дорожная карта, которая просочилась в сеть в прошлом году, показала, что Meta планирует выпустить свои первые потребительские очки дополненной реальности в 2027 году, хотя компания говорит, что стремится сделать это «в ближайшее время».

Источник: Engadget

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