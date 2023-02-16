Охрана, как у президента. Meta увеличивает расходы на безопасность Цукерберга еще на $4 млн — несмотря на масштабные сокращения в компании

Общая сумма средств, направленных на охрану основателя Meta, теперь составляет $14 млн в год.

«Эта увеличенная надбавка вместе с расходами на нынешнюю общую программу безопасности Цукерберга уместна и необходима при данных обстоятельствах», — говорится в заявлении Meta.

38-летний Марк Цукерберг, ныне занимающий 16-е место в рейтинге миллиардеров Forbes, в прошлом сталкивался с критикой за то, что тратит на безопасность больше, чем другие руководители в аналогичных технологических компаниях. К примеру, в 2021 году Meta направила около $27 миллионов на расходы, связанные с безопасностью Цукерберга и его семьи. Данные за прошлый год еще не обнародованы.

Вместе с тем зарплата Марка не превышает $1 в год, отмечают в Meta.

Объявление появилось на фоне масштабных увольнений в компании, где Facebook и Instagram сократили тысячи рабочих мест, а также скорректировали затраты на период, который Цукерберг назвал «Годом эффективности».

Вместе с тем Meta продолжает тратить огромные суммы на свои инвестиции в метавселенную. Reality Labs, подразделение, курирующее проекты виртуальной и дополненной реальности, а также метавселенной, потеряло 4,3 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года и почти 14 миллиардов долларов за весь год. Компания ожидает потерять еще больше денег на Reality Labs в будущем году.

Источник: Reuters, Bloomberg