Марк Цукерберг радуется, что время в Facebook и Instagram выросло благодаря ИИ-мусору, и хочет принести его в умные очки

Финансовый отчет Meta за второй квартал вдохновил Марка Цукерберга. Он в восторге, что пользователи дольше просматривают «произведения» ИИ в Facebook с Instagram.

Хотя пользователи социальных сетей все чаще жалуются на распространение низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом, Meta все устраивает. Компания утверждает, что системы искусственного интеллекта стали лучше помогать находить нужный контент.

«Искусственный интеллект значительно улучшает нашу способность показывать людям контент, который они считают интересным и полезным. Совершенствование наших систем рекомендаций настолько улучшили качество, что привели к увеличению времени, проведенного в Facebook, на 5% и в Instagram на 6% только в этом квартале», — рассказал Цукерберг инвесторам.

По оценкам Meta, в июне более 3,4 млрд человек ежедневно пользовались одним из ее «семейства приложений»: Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и помог увеличить общий доход от приложений до $47,1 млрд — на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания сообщила, что время, потраченное на просмотр видео, увеличилось на 20% в годовом исчислении за квартал, благодаря оптимизации систем ранжирования Meta и работе по продвижению «оригинального» контента в Instagram. Threads, аналог X Илона Маска, также имел прирост времени благодаря «включению LLM».

Другая интересная идея Марка Цукерберга тоже связана с ИИ. Во время конференции Meta по результатам деятельности он объявил, что, по его мнению, люди без очков с искусственным интеллектом окажутся в невыгодном положении в будущем.

«Я продолжаю считать, что очки, будут идеальным формфактором для искусственного интеллекта, поскольку вы можете позволить искусственному интеллекту видеть то, что видите вы в течение дня, слышать то, что слышите вы, разговаривать с вами. […] Я думаю, что в будущем, если у вас не будет очков с искусственным интеллектом (или какого-то другого способа взаимодействия с искусственным интеллектом) вы, вероятно, окажетесь в довольно значительном когнитивном неудобстве по сравнению с другими людьми».

Meta, в частности, сосредоточилась на создании умных очков, таких как Ray-Ban или новых Oakley. Эти очки позволяют пользователям слушать музыку, снимать фото и видео, а также задавать вопросы Meta AI, в частности о том, что человек видит перед собой. Эти очки стали хитом для компании, — по данным EssilorLuxottica, доход Meta от продажи Ray-Ban вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Это то, над чем мы максимально работали с Reality Labs в течение последних 5-10 лет — по сути, проводили исследования всех этих разных вещей».

Подразделение виртуальной реальности Reality Labs было достаточно затратным, поэтому, вероятно, Цукерберг хочет оправдать его стоимость перед инвесторами, позиционируя его как будущее искусственного интеллекта и потребительских вычислений в целом. Также Meta сообщила, что операционные убытки Reality Labs во втором квартале составили $4,53 млрд. С 2020 года подразделение потеряло почти $70 млрд.

Цукерберг считает именно очки «идеальным способом сочетания физического и цифрового миров». По его словам, конечно. Но, возможно, миллиардеру все же не дает покоя фактический провал его идеи о виртуальной реальности, и он решил возродить ее в другом качестве с использованием модной волны ИИ.

Источник: TechCrunch, 2