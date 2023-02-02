Между приложениями «Київ Цифровий» и «Дія» теперь можно шерить документы, чтобы поскорее забрать со штрафплощадки эвакуированное авто

Министерство цифровой трансформации сообщило об интеграции приложений «Київ Цифровий» и «Дія». Это упростило обмен документами при возвращении автомобиля со штрафной площадки и позволило ускорить процесс.

Отмечается, что теперь забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве можно без дополнительных фото и проверок. Водители могут воспользоваться обменом документов и получить QR-код, чтобы забрать эвакуированное авто. Для этого нужно поделиться цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через «Дія» в приложении «Київ Цифровий».

Водители получают push-уведомлением об эвакуации автомобиля через приложение «Київ Цифровий», если был указан номер авто. В противном случае нужно нажать кнопку «К» внизу главного экрана, выбрать сервис «Эвакуация», затем пункт «Проверить автомобиль» и ввести номер авто.

Как воспользоваться шерингом документов через «Дія» в приложении «Київ Цифровий»:

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открыть push-уведомление, что ваше авто эвакуировали;

нажать «Получить автомобиль»;

передать водительские документы через «Дія» — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительские права;

указать дату, когда заберете автомобиль;

уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто;

получить QR-код для возврата авто.

Как сообщают в Минцифры, благодаря такой интеграции забрать свой автомобиль можно уже через несколько кликов. Вместе с тем в министерстве напоминают, что на дорогах нужно быть бдительными и парковать авто с соблюдением ПДД, чтобы не приходилось искать эвакуированный автомобиль.