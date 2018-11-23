Международный конгломерат Skoda Transportation открывает представительство в Украине

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Компания Skoda Transportation, входящая в состав холдинга Skoda Holding, вышел на украинский рынок. Для открытия своего первого украинского офиса международный локомотивостроительный конгломерат выбрал Днепр, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Украинский филиал Skoda Transportation в Днепре займется разработкой конструкторских проектов железнодорожного и общественного транспорта для чешской компании. Также в его задачи входит поиск новых производственных поставщиков.

Надо ли говорить, что как для Днепра в частности, так и для Украины в целом это очень хорошая новость. В числе остального это обеспечит новые рабочие места и инвестиции в нашу экономику.

Комментируя начало работы в Украине, директор по персоналу Skoda Transportation Тесарж Люмир отметил, что целью компании являются возвращение бренда Skoda на рынок Украины. Он также сказал, что компания неспроста выбрала Днепр, поскольку у этого города огромный потенциал, с чем трудно не согласиться.

Остается добавить, что Skoda Transportation – это огромный конгломерат, выпускающий железнодорожные локомотивы, вагоны метро, пригородные электропоезда, а также трамваи, троллейбусы, автобусы, двигатели, тяговое оборудования. Также компания занимается модернизацией железнодорожного и общественного транспорта и сотрудничает четырнадцатью странами мира, от Польши до Китая и США.

Источник: Днепровский горсовет