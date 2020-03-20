Microsoft анонсировала DirectX 12 Ultimate – единый графический API для ПК и Xbox Series X





Во время трансляции DirectX Innovation Day компания Microsoft рассказала о последних обновлениях DirectX, которые получили обобщённое название DirectX 12 Ultimate. Новая версия графического API будет доступна в крупном обновлении Windows 10 20H1, сроки выхода которого ещё не определены.

Первое, на что обращаешь внимание, это новый логотип DirectX 12 Ultimate, в котором его версия теперь пишется римскими цифрами. Видеокарты с поддержкой нового графического API сейчас ограничены линейкой NVIDIA RTX. DX 12 Ultimate включает DirectX Raytracing 1.1 – незначительное обновление API DXR, которое содержит некоторые новые методы трассировки лучей. Для игровых движков DXR 1.1 упрощает задачу по загрузке шейдеров трассировки лучей по требованию, когда во время игрового процесса необходимо отобразить новые элементы.

Наряду с DXR 1.1 и DX12, частью нового DX12 Ultimate API также являются Variable Rate Shading, Mesh Shaders и Sampler Feedback. Variable Rate Shading обеспечивает более высокую производительность, выполняя меньше вычислений и снижая нагрузку на видеокарту при просчёте объектов и зон. В сложной сцене графический процессор будет осуществлять рендеринг объектов на переднем плане с более высокой точностью, а на заднем плане – с более низким уровнем детализации. Технология Mesh Shaders ранее была расширением NVIDIA, она позволяет более эффективно обрабатывать большие объёмы данных. Наконец, Sampler Feedback в основном позволяет более эффективно использовать VRAM.

Одно из главных предназначений DirectX 12 Ultimate – обеспечить единую графическую платформу для ПК и предстоящей консоли Xbox Series X. На текущий момент графические процессоры NVIDIA серии RTX 20 являются единственными GPU в полной мере поддерживающими DirectX 12 Ultimate, но в этом году должны также появиться GPU AMD RDNA 2 и Navi 2Х.

Для ПК-геймеров преимущество DirectX 12 Ultimate заключается в том, что приобретаемое ими оборудование поддерживает полный набор новейших функций. Кроме того, каждая видеокарта с поддержкой DX12 Ultimate будет иметь как минимум те же возможности, что и Xbox Series X.

Источник: Tomshardware