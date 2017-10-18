Microsoft анонсировала новые мыши IntelliMouse и Surface Precision Mouse

Длительное время мыши Microsoft IntelliMouse имели хорошую репутацию, но более 5 лет назад компания прекратила выпуск модели IntelliMouse Explorer 3.0. Теперь же Microsoft снова решила предложить пользователям обновлённую версию мыши в рамках этой серии.

Новая модель Microsoft Classic IntelliMouse появилась на странице аксессуаров для устройств Surface. Пока что сведений о новинке не так уж много. Это симметричное проводное решение, позволяющее повышать разрешение сенсора до 3200 точек на дюйм. Точные сроки начала продаж и цена новинки пока не уточняются.

Вместе с тем, Microsoft анонсировала новую мышь Surface Precision Mouse, которая является более функциональным устройством по сравнению с оригинальной моделью Surface Mouse. Наряду с новым дизайном мышь Surface Precision Mouse предлагает три настраиваемые кнопки, которые можно запрограммировать на выполнение таких задач, как запуск программ, выполнение макросов или даже сохранение документов.

Устройство может подключаться к трём различным компьютерам, что упрощает переход между ними. Для подключения может использоваться проводное соединение через кабель USB или беспроводной интерфейс Bluetooth. Однако такая универсальность доступна лишь пользователям компьютеров с ОС Windows 10. К компьютерам Mac и системам с Windows 7 новинка может подключаться лишь через порт USB, а к устройствам на базе Android – только через Bluetooth.

Более того, настраиваемые кнопки и поддержка нескольких устройств работают только на Windows 10, но не на Windows 10 S. Это связано с тем, что программное обеспечение Microsoft Mouse и Keyboard Center недоступно в этой версии ОС. Мышь Microsoft Surface Precision Mouse поступит в продажу с 16 ноября по цене $99.

Источник: The Verge 1, 2