Microsoft добавила пакет офисных приложений Office 365 в магазин Mac App Store

Компания Microsoft сдержала свое обещание и добавила офисный пакет Office 365 в магазин приложений Mac App Store. Изначально программный гигант обещал добавить программный пакет Office еще до конца 2018 года и вот после небольшой задержки это все же произошло.

Пакет включает программы Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и OneDrive, но по окончанию пробного периода (1 месяц) для дальнейшего использования Word, Excel, PowerPoint и Outlook понадобиться подписка на Office 365. Персональная подписка на одного стоит $69 в год ($6,99 в месяц), а семейная на шесть человек — $99 в год ($9,99 в месяц). Также подписчики Office 365 дополнительно получают 1 ТБ пространства на пользователя в облачном хранилище OneDrive и 60 минут каждый месяц для звонков в Skype.

Надо сказать, что пользователи Mac и раньше могли приобрести пакет Office 365, но единственным способом была покупка пакета через официальный сайт Microsoft, причем OneNote был отделен от остальных приложений. Теперь же они смогут получать автоматические обновления приложений напрямую через App Store, раньше им приходилось пользоваться инструментом обновления Microsoft AutoUpdate (MAU).

Еще отметим, что Office 365 получил поддержку темного режима и функции Continuity Camera, которая позволяет быстро добавлять в документы на macOS Mojave фото, сделанные на iPhone, а также поддержку сенсорной панели MacBook Pro.

Разумеется, Apple поприветствовала появление пакета Microsoft Office 365 в магазине Mac App Store.

Источник: The Verge