Microsoft Edge при копировании и вставке URL теперь по умолчанию вставляет заголовок страницы со ссылкой: Как всё вернуть назад
Пользователи браузера Microsoft Edge обнаружили, что в приложении изменился способ копирования и вставки URL-адресов. Начиная с версии Edge 87 для Windows или 88 для macOS, по умолчанию при попытке скопировать и вставить URL-адрес из адресной строки фактически будет вставляться заголовок страницы в виде ссылки, а не непосредственно её URL-адрес.
Иными словами, при попытке скопировать и вставить адрес:
https://itc.ua/
пользователь увидит не этот текст, а следующий:
А вместо ссылки на конкретный материал, например:
https://itc.ua/news/charli-damelio-pervoj-nabrala-100-mln-podpischikov-v-tiktok-vsego-za-poltora-goda/
Пользователь увидит:
Чарли Дамелио первой набрала 100 млн подписчиков в TikTok — всего за полтора года — ITC.ua
В некоторых случаях такая функция может быть полезной, например, при составлении электронного письма со ссылками. Тогда в результате копирования ссылки в адресной строке и её вставки в теле письма получится красиво отформатированная гиперссылка с заголовком страницы. Правда, в случае копирования ссылки на публикацию в сервисе микроблогов Twitter будет отображаться весь текст публикации, что выглядит уже не так красиво:
Xiaomi в Твиттере: «JUST IN: Xiaomi Corporation 2020 Q3 Results! A record high for a single quarter! Our «Smartphone x AIot» strategy continued to yield outstanding results in 2020 Q3! #InnovationForEveryone #NoMiWithoutYou https://t.co/IPbtMgewXb» / Твиттер (twitter.com)
вместо
https://twitter.com/Xiaomi/status/1331227872283922432
К тому же, зачастую бывает нужно просто скопировать простую ссылку адреса, а не заголовок страницы. Простым вариантом выхода из этой ситуации будет использование команды Ctrl+Shift+V, она позволяет вставить простой URL-адрес без форматирования. Но если нет необходимости часто вставлять в текст ссылку в виде заголовка, а зажимать дополнительную клавишу при работе с браузером Microsoft Edge – не очень удобно, то можно вернуться к традиционному способу копирования и вставки ссылок.
Для этого нужно кликнуть по иконке с изображением трёх горизонтальных точек в верхнем правом углу и вызвать меню настроек. Далее в левом меню предстоит найти раздел «Общий доступ, копирование и вставка». Здесь уже нужно переключиться с формата «Ссылка» на «Текст». Эту процедуру нужно будет повторить для всех профилей пользователей.
Источник: The Verge