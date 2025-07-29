Новости ИИ 29.07.2025 comment views icon

Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode

Microsoft начала тестирование нового экспериментального режима Copilot Mode в своем браузере Edge. Этот режим добавляет в браузер расширенные возможности искусственного интеллекта, которые не просто отвечают на запросы, но и помогают управлять открытыми вкладками, бронировать рестораны, искать информацию голосом и даже организовывать ваш просмотр в логические, тематические «путешествия».

Режим Copilot представляет собой нечто среднее между ограниченной интеграцией Gemini, которую Google тестирует в Chrome, и ИИ-обновлением, которое Comet предлагает в своем браузере. Вы можете позволить Copilot видеть все ваши открытые вкладки для анализа и обобщения информации, отображаемой в каждой из них. Благодаря этому вы можете попросить чат-бота сравнить несколько отелей, которые вы просматриваете, или помочь подытожить лучшую покупку из нескольких вкладок товаров.

Microsoft Edge стає ШІ-браузером з новим режимом Copilot
Copilot Mode в Edge: ИИ поможет бронировать рестораны, сравнивать товары и управлять вкладками

Copilot в Edge поддерживает голосовую навигацию для поиска информации на веб-сайте или открытия вкладок с продуктами для сравнения. Microsoft также планирует предоставить Copilot доступ к истории и учетным данным вашего браузера Edge (с разрешения пользователя), чтобы чат-бот мог бронировать от вашего имени.

Эти новые функции Copilot в Edge базируются на существующей интеграции ИИ-помощника в браузере, а также на прогрессе в Copilot Vision.

«Copilot вскоре сможет помогать вам в ваших задачах и организовывать ваш просмотр веб-страниц — прошлый и настоящий — в полезные, тематические путешествия», — говорит Шон Линдерсей, вице-президент по продуктам Microsoft Edge.

Microsoft отмечает, что Copilot Mode — опциональный. Его можно включить или выключить в настройках Edge в любой момент. Если режим вас не интересует, вы сможете и в дальнейшем пользоваться браузером без каких-либо ИИ-изменений.

Microsoft называет режим Copilot «экспериментальной» функцией, которая будет постепенно развиваться. Сейчас она «бесплатная в течение ограниченного периода времени» и с ограничениями использования определенных функций Copilot. Это говорит о том, что в дальнейшем Microsoft, вероятно, привяжет Copilot Mode к платной подписке или сервисному плану.

Источник: The Verge, Microsoft

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