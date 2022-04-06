Microsoft интегрирует облачные компьютеры Windows 365 прямо в Windows 11

В прошлом году Microsoft анонсировала облачную ОС Windows 365, а теперь пришёл черёд интеграции таких облачных компьютеров напрямую в Windows 11.
Windows 365 позволяет корпоративным пользователям получать доступ к Cloud PC из любого места с интернет-доступом. В таком случае на систему пользователя в потоковом режиме передаётся результат работы Windows 10 или Windows 11 на облачном сервисе. Благодаря новой интеграции теперь Microsoft позволит ПК с Windows 11 загружаться прямо через облачные компьютеры с Windows 365 или легко переключаться между системами с помощью функции виртуальных рабочих столов Windows 11. Таким образом, облегчается возможность гибридной работы, позволяя компаниям поддерживать сочетание удаленной работы на традиционных устройствах или с помощью виртуальных облачных устройств.
Microsoft работает над тремя новыми функциями Windows 365, которые будут глубоко интегрированы в Windows 11:
- Windows 365 Boot. Эта функция позволит устройствам с Windows 11 запускать непосредственно экземпляр Cloud PC вместо локально установленной копии Windows. Она предназначена для устройств, которыми пользуются несколько человек, или для предприятий, позволяющих сотрудникам приносить на работу собственное устройство.
- Windows 365 Switch позволит пользователям Windows 365 переключаться между локальным рабочим столом и облачным ПК в Windows 11. Она будет интегрирована в функцию просмотра задач (виртуальные рабочие столы) Windows 11. Также будут поддерживаться привычные сочетания клавиш и жесты смахивания.
- Функция Windows 365 Offline позволит работать локально, когда нет интернет-соединения для доступа к Cloud PC. Когда связь восстановится, произойдёт автоматическая синхронизация облачного компьютера с Windows 365, что позволит избежать потери данных.
Кроме того, Windows 11 получит нативное приложение Windows 365. С его помощью пользователи смогут активировать Cloud PC из панели задач или меню «Пуск», не заходя в браузер.
В компании описывают эти новейшие функции как «только начало нашей интеграции Windows и облачных вычислений Microsoft».
Источник: The Verge