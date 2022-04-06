Microsoft интегрирует облачные компьютеры Windows 365 прямо в Windows 11

В прошлом году Microsoft анонсировала облачную ОС Windows 365, а теперь пришёл черёд интеграции таких облачных компьютеров напрямую в Windows 11.

Windows 365 позволяет корпоративным пользователям получать доступ к Cloud PC из любого места с интернет-доступом. В таком случае на систему пользователя в потоковом режиме передаётся результат работы Windows 10 или Windows 11 на облачном сервисе. Благодаря новой интеграции теперь Microsoft позволит ПК с Windows 11 загружаться прямо через облачные компьютеры с Windows 365 или легко переключаться между системами с помощью функции виртуальных рабочих столов Windows 11. Таким образом, облегчается возможность гибридной работы, позволяя компаниям поддерживать сочетание удаленной работы на традиционных устройствах или с помощью виртуальных облачных устройств.

Microsoft работает над тремя новыми функциями Windows 365, которые будут глубоко интегрированы в Windows 11:

Windows 365 Boot. Эта функция позволит устройствам с Windows 11 запускать непосредственно экземпляр Cloud PC вместо локально установленной копии Windows. Она предназначена для устройств, которыми пользуются несколько человек, или для предприятий, позволяющих сотрудникам приносить на работу собственное устройство.

Windows 365 Switch позволит пользователям Windows 365 переключаться между локальным рабочим столом и облачным ПК в Windows 11. Она будет интегрирована в функцию просмотра задач (виртуальные рабочие столы) Windows 11. Также будут поддерживаться привычные сочетания клавиш и жесты смахивания.

Функция Windows 365 Offline позволит работать локально, когда нет интернет-соединения для доступа к Cloud PC. Когда связь восстановится, произойдёт автоматическая синхронизация облачного компьютера с Windows 365, что позволит избежать потери данных.

Кроме того, Windows 11 получит нативное приложение Windows 365. С его помощью пользователи смогут активировать Cloud PC из панели задач или меню «Пуск», не заходя в браузер.

В компании описывают эти новейшие функции как «только начало нашей интеграции Windows и облачных вычислений Microsoft».

Источник: The Verge