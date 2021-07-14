Microsoft анонсировала облачную ОС Windows 365





В дополнение к недавно представленной операционной системе Windows 11 корпорация Microsoft также анонсировала Windows 365. Это облачный сервис, позволяющий организациям по-новому использовать Windows 10 или Windows 11.

Windows 365 переносит операционную систему в облако Microsoft Cloud, позволяя использовать приложения, данные или настройки Windows с любого устройства. При этом сервис хранит информацию в облаке, а не на конечном устройстве, что призвано повысить уровень безопасности. Windows 365 также создаёт новую гибридную категорию персональных вычислений под названием Cloud PC, комбинирует облачные ресурсы с возможностями устройства для обеспечения полной персонализированной работы с Windows.

В Microsoft считают, что Windows 365 позволит компаниям решить многие проблемы, возникшие перед ними как во время пандемии и задолго до неё. Например, сотрудники смогут работать из разных мест, не беспокоясь о безопасности данных организации. Временные сотрудники не будут сталкиваться с логистическими проблемами, связанными с получением нового оборудования или защитой личных устройств. Это позволит компаниям более эффективно и безопасно масштабироваться. Наконец, компании смогут обеспечить специализированных работников (творческих, аналитических, инженерных, научных профессий) большей вычислительной мощностью и безопасным доступом к важным приложениям, которые им необходимы.

Среди основных преимуществ Windows 365 называют следующие:

Мощность. Благодаря мгновенной загрузке на персональный Cloud PC пользователи могут переносить все свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройство. Облачный ПК обеспечит необходимые вычислительные мощности и возможности хранение данных, а также окружение Windows 10 или Windows 11 на выбор. Компании смогут выбрать подходящий для них Cloud PC и платить за каждого пользователя ежемесячную плату.

Простота. С помощью Cloud PC пользователи могут входить в систему и продолжать работу на разных устройствах. При этом не требуется виртуализация, а IT-отделы получат более простые возможности развертывания, обновления и управления системами.

Безопасность. Windows 365 построена по принципам «security by design» и «Zero Trust» с использованием возможностей облака. Информация защищена и хранится не на устройстве, а в облаке. Windows 365 обеспечивает быстрое обновление, упрощает защиту и рекомендует оптимальные параметры защиты для конкретной среды.

Windows 365 станет общедоступной для предприятий всех размеров со 2 августа 2021 года. Более подробную информацию об облачной ОС можно получить на сайте Microsoft.