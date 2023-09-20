Microsoft может выйти из игрового бизнеса, если не достигнет целей по подписчикам Game Pass

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер сделал несколько примечательных заявлений о потенциальном выходе из игрового бизнеса. Информация получена во время слушаний, проведенных Федеральной торговой комиссией в рамках расследования приобретения Microsoft компании Activision Blizzard.

Юрист FTC продемонстрировал внутренний слайд Xbox Game Pass и спросил Фила Спенсера, согласен ли он с прогнозами, которые показывают, что в период с 2029 по 2030 финансовый год количество пользователей подписки превысит 100 млн, в основном из-за увеличения рынка ПК и облачных сервисов?

Спенсер недвусмысленно заявил, что Microsoft может выйти из игрового бизнеса, если ей не удастся достичь поставленных целей. Компании необходимо, чтобы к 2027 финансовому году сегменты ПК и облачных сервисов стали намного больше и быстрее развивались, иначе она может вообще отказаться от этого бизнеса.

«Я могу с уверенностью сказать, что если мы не добьемся большего прогресса за пределами консолей, мы уйдем из игрового бизнеса. Если бы результат был таким, мы бы… я не думаю, что мы бы до сих пор занимались этим бизнесом»

Есть основания полагать, что Спенсер немного преувеличил. На протяжении всего расследования FTC, а затем и в федеральном суде Microsoft подчеркивала, что приобретение Activision Blizzard имеет решающее значение для ее плана по росту на мобильных и облачных рынках. В противном случае она может уйти из игрового бизнеса. Вместе с тем Microsoft готовит консоль Xbox следующего поколения, которая выйдет в 2028 году. Microsoft вложила значительные средства в игровой рынок в период между приобретением ZeniMax и попыткой покупке Activision Blizzard. Потому маловероятно, что она просто уйдет, прежде чем получит шанс увидеть, как эти инвестиции принесут плоды. Тем не менее слова Спенсера подчеркивают, насколько важно для Microsoft выйти за рамки консолей с помощью Game Pass.

Источник: wccftech