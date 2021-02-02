Microsoft о нехватке Xbox Series X|S — улучшений до лета не предвидится

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Ранее Microsoft прогнозировала, что предложение догонит спрос к апрелю 2021 года.

Microsoft пересмотрела свой прогноз касательно примерных сроков решения проблемы дефицита игровых консолей Xbox Series X|S — в интервью The New York Times глава Microsoft по отношениям с инвесторами Майк Спенсер признал продолжающиеся проблемы с ограниченной доступностью новых консолей. В Microsoft теперь ожидают, что спрос будет значительно превышать предложение как минимум до июня. Иными словами, до лета консолей Xbox Series X|S в свободной продаже можно не ждать.

В конце 2020-го Microsoft распродала все консоли, что у нее были: собственно, именно повышенный спрос и помог игровому подразделению Microsoft Xbox установить новый рекорд по выручке в минувшем квартале — она впервые превысила 5 миллиардов долларов.

Ранее Microsoft назвала запуск новых консолей крупнейшим в истории (точных цифр пока так и не публиковали), уточнив, что большая часть заказов пришлась на младшую модель Series S. Такое же заявление в конце ноября сделала Sony, назвав запуск PS5 крупнейшим за всю историю своих консолей (точных данных она тоже не раскрыла).

По оценке Дэвида Гибсона (директора по инвестициям в консультационной фирме Astris Advisory) продажи PS5 к концу 2020 года превысили шесть миллионов, а Xbox Series X и Series S — три миллиона.

На запрос NYT по поводу дефицита PS5 в Sony ответили ноябрьским твитом, ясно дав понять, что никаких обновлений по ситуации нет.

На недавнем отчете с инвесторами глава AMD (компания отвечает за поставку APU, служащих базисом игровых приставок нового поколения Microsoft и Sony) Лиза Су заявила, что текущий дефицит GPU на рынке может сохраняться на протяжении большей части 2021 года, а выйти на выпуск продукции в достаточных количествах (догнать спрос) удастся только во втором полугодии 2021 года.