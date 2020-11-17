Нехватка Xbox Series X и S — Microsoft рассчитывает, что предложение догонит спрос только к апрелю 2021 года

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Обновление по ситуации с доступностью новых консолей сделал финансовый директор Microsoft Тим Стюарт на конференции в Jefferies Interactive Entertainment (полная стенограмма выступления).

Топ-менеджер признал, что из-за чрезвычайно высокого уровня спроса консоли Xbox Series X|S на многих рынках оказались в остром дефиците. Финансовый директор от имени компании извинился за сложившуюся неприятную ситуацию, заверив, что Microsoft делает все возможное для решения проблемы ограниченной доступности консолей. Но спрос значительно превышает предложение, и в компании рассчитывают полностью решить проблему дефицита Xbox Series X|S только к концу первого квартала 2021 года. Иными словами, до апреля-мая новые консоли Microsoft на полках магазинов в достаточном количестве не появятся.

С 10 ноября 2020 года консоли Xbox Series S и Series X доступны по всему миру (в Украине, увы, Xbox по-прежнему официально не продаются). Ранее Microsoft назвала запуск новых консолей крупнейшим в истории (точных цифр пока не публиковали), уточнив, что большая часть заказов пришлась на младшую модель Series S.