Фото: Билл Гейтс и Дуэйн «Скала» Джонсон на презентации оригинальной Xbox на CES 2001





Фото незабываемого момента презентации первого поколения Xbox 19 на выставке CES 2001 с молодыми Биллом Гейтсом и Дуэйном «Скалой» Джонсоном опубликовал официальный аккаунт Xbox в Twitter. Вчера, 15 ноября 2020 года, исполнилось ровно 19 лет со дня выхода первого Xbox, который изменил будущее компании.

Пожалуй, CES 2001, где представили первый Xbox, можно назвать одной из самых выдающихся выставок CES в истории. Два года назад Engadget выпускал материал, посвященный этому, без всякого преувеличения, великому событию в истории Microsoft.

В то время Microsoft была аутсайдером, пытающимся догнать лидеров в лице Sony, Nintendo и Sega, успевших закрепится на рынке игровых приставок. Презентация первого поколения Xbox была куда скромнее, нежели современные ивенты — на сцену вышел Билл Гейтс, который совершенно не умел выступать на публике, и произнеся со сцены Hilton Theater фразу «позвольте вам представить Xbox» сбросил черное сатиновое покрывало с огромной черной коробки с выступающей буквой X и невероятно крупным геймпадом, заключенным под стеклянный бокс.

Тогда игровой ландшафт сильно отличался от теперешнего — самым передовым телевизором был 27-дюймовый ЭЛТ-дисплей с выпуклым экраном, а не изогнутый 8К-телевизор диагональю под 100 дюймов, как сейчас, высокоскоростной интернет был роскошью и никакого облачного гейминга еще и в помине не было. И при всем этом первый Xbox представлялся технологией из будущего. Он поддерживал видеосигнал 720p через компонентный кабель, имел встроенный разъем Ethernet, четыре порта для контроллеров, жесткий диск емкостью 8 ГБ, предназначенный не только для хранения игр, но и для воспроизведения музыки во время игры. Первый Xbox вышел спустя всего 10 месяцев после старта продаж Sony PlayStation 2 и стоил $300.

В конечном итоге оригинальный Xbox обошелся Microsoft в более чем $4 млрд — продавшись в количестве 24 миллионов единиц он даже близко не приблизился к PS2 с ее 150-миллионным тиражом. Столкнувшись с большими потерями (в основном из-за стоимости жестких дисков) Microsoft прекратила поддержку устройства спустя четыре года после выхода. Но, сейчас, оглядываясь назад можно констатировать, что оригинальный Xbox опередил свое время и принес Microsoft важную победу. Путь Microsoft на этом поприще не был простым — как рассказал глава Xbox в недавнем интервью Shacknews, в 2014 году компания находилась в шаге от закрытия подразделения Xbox, но именно Фил Спенсер сыграл ключевую роль в возрождении Xbox.

Судя по последним сообщениям, запуск нынешнего поколения Xbox Series оказался ошеломительно успешным и ставка на доступность (Game Pass и младшая модель Xbox Series S) сыграла — процент новых игроков стал рекордным для старта продаж Xbox, причем большая часть приобрела именно Series S, 70% проданных консолей Series X|S в первый же день были закреплены за подписчиками Game Pass, а пользователи сыграли за первый день в 3594 игры, что тоже является абсолютным рекордом.