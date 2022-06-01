Microsoft обновила Surface Laptop Go 2 — Intel Core 11-го поколения, до 13,5 часа автономности и цена от $600

Как и ожидалось, компания Microsoft официально представила обновлённый ноутбук Surface Laptop Go 2. Устройство получило новый процессор Intel 11-го поколения, улучшенную веб-камеру и доработанную систему охлаждения.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop Go 2 оснащён процессором Intel Core i5-1135G7 (других чипов не предусмотрено). Конфигурации отличаются лишь объёмом оперативной памяти (4, 8 или 16 ГБ) и встроенного хранилища (128 или 256 ГБ). Производитель отказался от базовой версии с накопителем ёмкостью 64 ГБ, но и цена стартовой конфигурации возросла на $50.

Как и ранее, ноутбук содержит 12,4-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1536×1024 точек и соотношением сторон 3:2. В Surface Laptop Go 2 доступно по одному разъёму USB-A, USB-C и 3,5 мм, проприетарный порт для зарядки, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, два микрофона и модуль связи Wi-Fi 6.

Из новшеств можно назвать более тихую систему охлаждения, «улучшенную HD камеру» (но с тем же разрешением 720p), увеличенную на полчаса автономность (до 13,5 часа) и переход на ОС Windows 11. Кроме того, конструкция устройства получила больше заменяемых компонентов. Теперь можно заменить клавиатуру, трекпад, дисплей и батарею, но только в авторизованных сервисных центрах. И ещё одним незначительным новшеством является добавление новой серо-зелёной расцветки корпуса.

Новый ноутбук Microsoft Surface Laptop Go 2 уже доступен для предварительного заказа, а фактические продажи начнутся с 7 июня по следующим ценам (для обычных потребителей):

4/128 ГБ – $599,99;

8/128 ГБ – $699,99;

8/256 ГБ – $799,99.

Для коммерческих заказчиков цены установлены $100 выше. Также в коммерческом сегменте доступна конфигурация с 16/256 ГБ памяти по цене $1099,99.

Источник: The Verge