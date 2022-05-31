Microsoft Surface Laptop Go 2 досрочно засветился в продаже, он получит CPU Intel 11-го поколения, улучшенную камеру и автономность до 13,5 часа

Похоже, Microsoft собирается анонсировать обновлённую версии своего компактного ноутбука Surface Go. Об этом свидетельствует досрочная публикация страницы с устройством одним из корейских продавцов.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Наиболее существенным изменением в Microsoft Surface Laptop Go 2 является переход на более новые процессоры Intel 11-го поколения. В засветившемся устройстве используется чип Intel Core i5-1135G7. Напомним, в моделях 2020 года использовались процессоры Intel 10-го поколения. Новый Microsoft Surface Laptop Go 2 также получил операционную систему Windows 11 и «HD камеру с улучшенной производительностью».

В остальном новая модель похожа на предшественника. Она оснащена 12,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2, несколькими разъёмами (USB-A, USB-C, 3,5 мм, проприетарным портом Microsoft для зарядки), сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Признаков подсветки клавиатуры нет. Засветившаяся модель содержит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 ГБ. Устройство может работать в автономном режиме до 13,5 часа.

На странице продавца сказано, что предварительные заказы на Microsoft Surface Laptop Go 2 начнут принимать со 2 июня, так что официальный анонс может состояться уже в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что цена стартовой конфигурации составит от $650.

Источник: The Verge