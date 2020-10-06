Microsoft похвасталась успехами Xbox Game Studios — 2020-й уже стал рекордным для внутренних студий Xbox
5 октября глава отдела Xbox по маркетингу Аарон Гринберг опубликовал пост с промежуточными итогами 2020 года, который уже стал для команды Xbox рекордным. Тезисно приводим основные положения.
- С начала 2020 года Xbox Game Studios выпустили 15 игр, из которых 10 — новые проекты. К последним относятся Bleeding Edge, Battletoads, Gears Tactics, Grounded, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator 2020, Wasteland 3, Tell Me Why, Ori and the Will of the Wisps и предстоящая Age of Empires III: Definitive Edition (выходит 15 октября). Это рекорд для Xbox Game Studios.
- С начала 2020 года пользователи суммарно провели за играми Xbox Game Studios около 1,66 миллиарда часов. Это тоже новый абсолютный рекорд.
- Microsoft Flight Simulator, новая часть самой продолжительной франшизы Microsoft, получила оценку в 92 балла на Metacritic и стала одной из самых высокооцененных игр для ПК в 2020-м.
- Ori and the Will of the Wisps с рейтингом 90 баллов на Metacritic стала самой высокооцененной игрой Microsoft для Xbox, вышедшей в 2020 году.
- Grounded, новая игра Obsidian, преодолела рубеж в 1 миллион игроков, тогда как в Sea of Thieves сыграло 15 миллионов игроков.
- Wasteland 3 не только горячо полюбилась фанатам, но и завоевала награду «Лучшая RPG» на выставке Gamescom, имея 86 баллов на Metacritic.
- В июле на выставке Xbox Games Showcase было анонсировано пять новых игр Xbox Game Studios.
- Игроки Microsoft Flight Simulator успели зарегистрировать более 26 миллионов полетов и преодолеть более миллиарда миль. Это в среднем в пятнадцать раз больше, чем ежедневно совершали реальные летчики за весь 2019 год. Количества миль хватит, чтобы облететь всю Землю более 40 000 раз.
- В Minecraft Dungeons за последние два месяца прошло более 6,9 миллиардов многопользовательских сеансов, из которых почти две трети (4,4 миллиона) пришлись на кооперативный режим.
- В Grounded было раздавлено более 500 миллионов жуков. Разработчики в шутку отметили, что в мире обитает более 10 квинтиллионов насекомых, так что было уничтожено лишь 0.000000000005%.
В заключение Аарон Гринберг сообщил, что вскоре команд Xbox раскроет новые подробности оптимизации игр к выходу консолей Xbox Series X | S и покажет их игровой процесс.
Источник: Xbox