Microsoft похвасталась успехами Xbox Game Studios — 2020-й уже стал рекордным для внутренних студий Xbox

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5 октября глава отдела Xbox по маркетингу Аарон Гринберг опубликовал пост с промежуточными итогами 2020 года, который уже стал для команды Xbox рекордным. Тезисно приводим основные положения.

С начала 2020 года Xbox Game Studios выпустили 15 игр, из которых 10 — новые проекты. К последним относятся Bleeding Edge, Battletoads, Gears Tactics, Grounded, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator 2020, Wasteland 3, Tell Me Why, Ori and the Will of the Wisps и предстоящая Age of Empires III: Definitive Edition (выходит 15 октября). Это рекорд для Xbox Game Studios.

С начала 2020 года пользователи суммарно провели за играми Xbox Game Studios около 1,66 миллиарда часов. Это тоже новый абсолютный рекорд.

Microsoft Flight Simulator, новая часть самой продолжительной франшизы Microsoft, получила оценку в 92 балла на Metacritic и стала одной из самых высокооцененных игр для ПК в 2020-м.

Ori and the Will of the Wisps с рейтингом 90 баллов на Metacritic стала самой высокооцененной игрой Microsoft для Xbox, вышедшей в 2020 году.

Grounded, новая игра Obsidian, преодолела рубеж в 1 миллион игроков, тогда как в Sea of Thieves сыграло 15 миллионов игроков.

Wasteland 3 не только горячо полюбилась фанатам, но и завоевала награду «Лучшая RPG» на выставке Gamescom, имея 86 баллов на Metacritic.

В июле на выставке Xbox Games Showcase было анонсировано пять новых игр Xbox Game Studios.

Игроки Microsoft Flight Simulator успели зарегистрировать более 26 миллионов полетов и преодолеть более миллиарда миль. Это в среднем в пятнадцать раз больше, чем ежедневно совершали реальные летчики за весь 2019 год. Количества миль хватит, чтобы облететь всю Землю более 40 000 раз.

В Minecraft Dungeons за последние два месяца прошло более 6,9 миллиардов многопользовательских сеансов, из которых почти две трети (4,4 миллиона) пришлись на кооперативный режим.

В Grounded было раздавлено более 500 миллионов жуков. Разработчики в шутку отметили, что в мире обитает более 10 квинтиллионов насекомых, так что было уничтожено лишь 0.000000000005%.

В заключение Аарон Гринберг сообщил, что вскоре команд Xbox раскроет новые подробности оптимизации игр к выходу консолей Xbox Series X | S и покажет их игровой процесс.

Источник: Xbox