Microsoft представила план новой, современной штаб-квартиры

Microsoft намерена перестроить свой кампус площадью 500 акров в Редмонде, штат Вашингтон. Компания начнёт многолетний проект следующей осенью, чтобы создать 18 новых зданий, наряду с новыми общественными местами, транспортной инфраструктурой и спортивными площадками. В настоящее время Microsoft располагает 125 зданиями в своем кампусе, и как только проект будет завершен, их количество возрастёт до 131 здания.

В обновленном кампусе можно будет разместить дополнительные 8 тыс. человек помимо тех 47 тыс. сотрудников Microsoft, которые в настоящее время работают в штаб-квартире компании в Редмонде. Переобустройство кампуса потребует сноса 12 старых зданий, чтобы на их месте возвести 18 новых сооружений. Также сообщается, что в кампусе появится открытая площадка площадью 2 акра, вмещающая до 2 тыс. человек. На реконструкцию потребуется от 5 до 7 лет и миллиардные инвестиции.

Планы Microsoft по переобустройству кампуса появились вскоре после того, как Apple открыла свой новый кампус Apple Park в начале этого года, Amazon намерена открыть вторую штаб-квартиру.

Источник: The Verge