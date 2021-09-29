Microsoft продолжает развивать Skype, запуская очередной редизайн и несколько новых функций

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Несмотря на то, что Microsoft не стала интегрировать Skype в новую операционную систему Windows 11 (а намерена сосредоточиться на продвижении сервиса Teams), компания всё же продолжает развивать этот мессенджер. Так, Microsoft анонсировала планы относительно «улучшенного, более быстрого, надёжного и суперсовременного Skype». Компания заявляет, что она прислушивается к отзывам и в ближайшие несколько месяцев начнёт модернизацию Skype.

Изменения затронут сетку, которая отображается во время звонков. Она будет включать всех участников звонка, независимо от того, включили ли они видео или нет. Такая организация позволит разместить изображение всех участников рядом, включая собственное видео пользователя.

Microsoft также добавляет новые темы и варианты размещения элементов, внедряя настройки для основного интерфейса звонков в Skype. Пользователь сможет выбирать между различными вариантами отображения, включая вид говорящего, вид сетки, вид большой галереи, режим Together Mode и демонстрацию содержимого. При этом в параметрах можно будет выбрать отображение только тех людей, у которых активирована трансляция видео.

Кроме того, Microsoft разрабатывает новые красочные темы Skype с градиентными кнопками, улучшенной боковой панелью на мобильных устройствах и значками Fluent Design во всех приложениях. Пользователи Skype без аватаров также получат красочные градиенты, чтобы было легче различать чаты.

Помимо внешних изменений команда разработчиков также намерена заняться и внутренней оптимизацией.

«Нам нужно было сосредоточиться на производительности, чтобы сделать опыт приятным», — заявляют разработчики.

Microsoft утверждает, что прирост производительности версии Skype для Android достигает более 2000% в «ключевых сценариях», а для настольной версии прирост достигает 30%.

Microsoft также обязуется поддерживать все браузеры в будущих изменениях Skype, так как мессенджер «должен быть бесперебойным, доступным и надёжным независимо от того, какой браузер или устройство вы используете».

Некоторые из упомянутых улучшений уже реализованы в актуальных версиях Skype, а другие появятся в ближайшие месяцы. Например, пользовательские звуки уведомлений являются частью уже реализованных новых функций. Однако новая функция TwinCam, позволяющая добавить камеру телефона к вызову, появится позже.

Источник: The Verge