Skype пока еще «‎жив», но в Windows 11 ему места уже не нашлось, как и многому другому — все ПО, которое Microsoft удалила из новой ОС





Еще один интересный момент вчерашней презентации Windows 11 (да-да, ну сколько можно писать про этот «шиндовс»?! Но ведь и новые версии ОС не выходят каждый день) — Skype, о котором даже не упомянули. Некогда популярнейший сервис онлайн-звонков и видеоконференций, приобретенный десять лет назад за 8,5 миллиарда долларов, растерял потенциал и стал устаревшим атрибутом из прошлого, а то красочное будущее, которое рисовала Microsoft, так и не воплотилось в реальность.

Пандемия сыграла на руку многим — Zoom, FaceTime, Google Meet, Discord. Но не Skype. Пожалуй, сейчас уже можно констатировать, что Skype полностью изжил себя и, похоже, Microsoft смирилась с этим и больше не собирается реанимировать Skype. Редмондский гигант принял решение исключить Skype из стандартного пакета ПО, которое будет предустановлено в Windows 11.

Представитель Microsoft подтвердил The Verge, что Skype больше не является стандартным приложением для входящих сообщений для новых устройств под управлением Windows 11. В то же время оно доступно для бесплатной загрузки в магазине Microsoft Store. За последний год интерес к Skype сильно упал, несмотря на несколько попыток Microsoft сделать ПО конкурентоспособным.

Очевидно, что новая надежда Microsoft — мессенджер Teams, который в мае открыли для личного использования. В Windows 11 приложение Microsoft Teams заняло видное место — его интегрировали прямо в панель задач. В приложении можно совершать голосовые и видеозвонки, в том числе групповые, а также обмениваться сообщениями.

Не станет большим сюрпризом, если в обозримом будущем Skype постигнет участь Windows Mobile. Как бы там ни было, Skype — далеко не единственное приложение, утратившее актуальность. Вместе с ним в запас отправятся OneNote, Paint 3D, 3D Viewer. Одновременно разработчики уберут множество других компонентов и функций.

Компоненты и функции, которые перестанут поддерживаться или будут удалены в Windows 11

Cortana больше не будет запускаться при загрузке ОС и не будет закреплена на панели задач.

Обои на рабочем столе нельзя перемещать на устройство или с устройства, если на нем выполнен вход в учетную запись Microsoft.

Internet Explorer будет отключен. Его заменит новейший Microsoft Edge на базе движка Chromium со специальным режимом совместимости IE, загружающим страницы на старом движке Internet Explorer в отдельной вкладке.

Панель математического ввода удалена. При необходимости можно установить инструмент Math Recognizer (распознаватель математических выражений), который включает в себя средство управления математическим вводом и распознаватель. Это изменение не повлияет на работу с математическими выражениями с помощью рукописного ввода в таких приложениях, как OneNote.

Из панели задач удалено приложение News & Interests (Новости и интересы). Его функционально заменят виджеты.

Краткая информация о состоянии удалена с экрана блокировки и из связанных с ним настроек.

S-режим теперь доступен только для выпуска Windows 11 Home.

Функциональность Skype MeetNow заменена чатом.

Инструмент Ножницы по-прежнему будет доступен, однако старый дизайн и функциональность, доступные в Windows 10, были заменены на взятые из приложения, которое ранее называлось Snip & Sketch (захват и наброски экрана).

Пуск претерпел значительные изменения в Windows 11. Ниже описывается основная удаленная или признанная нежелательной функциональность: Именованные группы и папки приложений больше не поддерживаются, а размер самой панели в настоящее время нельзя изменить. Закрепленные приложения и сайты не будут перенесены при обновлении с Windows 10. Живые плитки больше недоступны. За визуально привлекательный и динамичный контент теперь отвечает функция виджетов.

