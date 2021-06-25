Skype пока еще «жив», но в Windows 11 ему места уже не нашлось, как и многому другому — все ПО, которое Microsoft удалила из новой ОС
Еще один интересный момент вчерашней презентации Windows 11 (да-да, ну сколько можно писать про этот «шиндовс»?! Но ведь и новые версии ОС не выходят каждый день) — Skype, о котором даже не упомянули. Некогда популярнейший сервис онлайн-звонков и видеоконференций, приобретенный десять лет назад за 8,5 миллиарда долларов, растерял потенциал и стал устаревшим атрибутом из прошлого, а то красочное будущее, которое рисовала Microsoft, так и не воплотилось в реальность.
Пандемия сыграла на руку многим — Zoom, FaceTime, Google Meet, Discord. Но не Skype. Пожалуй, сейчас уже можно констатировать, что Skype полностью изжил себя и, похоже, Microsoft смирилась с этим и больше не собирается реанимировать Skype. Редмондский гигант принял решение исключить Skype из стандартного пакета ПО, которое будет предустановлено в Windows 11.
Представитель Microsoft подтвердил The Verge, что Skype больше не является стандартным приложением для входящих сообщений для новых устройств под управлением Windows 11. В то же время оно доступно для бесплатной загрузки в магазине Microsoft Store. За последний год интерес к Skype сильно упал, несмотря на несколько попыток Microsoft сделать ПО конкурентоспособным.
Очевидно, что новая надежда Microsoft — мессенджер Teams, который в мае открыли для личного использования. В Windows 11 приложение Microsoft Teams заняло видное место — его интегрировали прямо в панель задач. В приложении можно совершать голосовые и видеозвонки, в том числе групповые, а также обмениваться сообщениями.
Не станет большим сюрпризом, если в обозримом будущем Skype постигнет участь Windows Mobile. Как бы там ни было, Skype — далеко не единственное приложение, утратившее актуальность. Вместе с ним в запас отправятся OneNote, Paint 3D, 3D Viewer. Одновременно разработчики уберут множество других компонентов и функций.
Компоненты и функции, которые перестанут поддерживаться или будут удалены в Windows 11
- Cortana больше не будет запускаться при загрузке ОС и не будет закреплена на панели задач.
- Обои на рабочем столе нельзя перемещать на устройство или с устройства, если на нем выполнен вход в учетную запись Microsoft.
- Internet Explorer будет отключен. Его заменит новейший Microsoft Edge на базе движка Chromium со специальным режимом совместимости IE, загружающим страницы на старом движке Internet Explorer в отдельной вкладке.
- Панель математического ввода удалена. При необходимости можно установить инструмент Math Recognizer (распознаватель математических выражений), который включает в себя средство управления математическим вводом и распознаватель. Это изменение не повлияет на работу с математическими выражениями с помощью рукописного ввода в таких приложениях, как OneNote.
- Из панели задач удалено приложение News & Interests (Новости и интересы). Его функционально заменят виджеты.
- Краткая информация о состоянии удалена с экрана блокировки и из связанных с ним настроек.
- S-режим теперь доступен только для выпуска Windows 11 Home.
- Функциональность Skype MeetNow заменена чатом.
- Инструмент Ножницы по-прежнему будет доступен, однако старый дизайн и функциональность, доступные в Windows 10, были заменены на взятые из приложения, которое ранее называлось Snip & Sketch (захват и наброски экрана).
- Пуск претерпел значительные изменения в Windows 11. Ниже описывается основная удаленная или признанная нежелательной функциональность:
- Именованные группы и папки приложений больше не поддерживаются, а размер самой панели в настоящее время нельзя изменить.
- Закрепленные приложения и сайты не будут перенесены при обновлении с Windows 10.
- Живые плитки больше недоступны. За визуально привлекательный и динамичный контент теперь отвечает функция виджетов.
- Режим планшета удален; добавлены новые функции, подключаемые на основании статуса клавиатуры (подключена/отключена).
- В Панели задач произошли следующие изменения функциональности:
- На панели задач больше нет элемента Люди.
- В обновленных устройствах некоторые значки, включая персональные настройки, могут перестать отображаться в области уведомлений (на панели задач).
- Единственным разрешенным местом для размещения панели остается выравнивание по нижней части экрана.
- Приложения больше не могут настраивать области панели задач.
- Временная шкала удалена. Некоторые аналогичные функции доступны в Microsoft Edge.
- Функция Сенсорная клавиатура больше не будет стыковать и отстыковывать макеты клавиатур на экранах размером 18 дюймов и больше.
- Кошелек удален.
Говоря о совместимости Windows 11 со старым «железом», вице-президент Microsoft Стив Диспенса пообещал, что утилиту для проверки совместимости PC Health Check доработают. Сразу после запуска пользователи начали массово жаловаться на некорректную работу инструмента. Предположительно, ПО неверно оценивало функцию Secure Boot и модуль TPM, которые могут быть деактивированы по умолчанию в UEFI. Но в некоторых случаях проверку проваливали даже современные компьютеры со включенными Secure Boot и TPM. Также в Microsoft пообещали разобраться с путаницей в списке совместимых процессоров — в нем указываются чипы поколений Coffee Lake и Zen+ и новее. В то же время в системных требованиях говорится о любых 64-разрядных чипах с не менее чем двумя ядрами и тактовой частотой выше 1 ГГц.
Первое обновление для программы уже вышло и доработанная версия уже доступна на странице ОС. В ближайшее время выйдет еще несколько улучшений, которые должны окончательно исправить инструмент.
На какие ПК можно установить Windows 11 — подробно о системных требованиях и совместимости новой ОС Microsoft со старым «железом»