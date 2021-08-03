Microsoft раскрыла цены на виртуальные ПК в рамках Windows 365 – от $20 в месяц за базовую конфигурацию





Корпорация Microsoft открыла доступ к своему новому сервису Windows 365, который предоставляет корпоративным клиентам облачные вычислительные мощности вместе с операционной системой Windows 10 или Windows 11. Для предприятий это один из способов поддержки гибридной и удалённой работы с мгновенным подключением к ПК, которое может работать на разных устройствах.

В прошлом месяце Microsoft раскрыла стоимость одного из вариантов облачного ПК. За $31 в месяц предлагается Cloud PC с двумя CPU, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Теперь же компания опубликовала полный перечень доступных конфигураций виртуальных компьютеров и цен на них. Предложения разделены на категории Business (до 300 рабочих мест) и Enterprise (более крупные клиенты). При этом цены стартуют от $20 (один виртуальный CPU, 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища) за один Cloud PC в месяц.

Цены в месяц на одного пользователя аналогичны в категориях Business и Enterprise. Однако в категории Business цены разбиты на два предложения. И одинаковые цены лишь в случае использования преимуществ Windows Hybrid Benefit. Фактически речь идёт о наличии лицензии Windows 10 Pro на устройстве. Именно в таком случае цена минимального виртуального компьютера составит $20, иначе – на $4 дороже.

Как заявляют в Microsoft, категория Windows 365 Enterprise представляет собой возможность расширения существующих лицензий Microsoft 365. Клиенты с соответствующими лицензиями Microsoft 365 могут получать доступ к Windows 10 Enterprise и Microsoft Endpoint Manager в составе Windows 365 Enterprise без дополнительных лицензий.

Самый мощный Cloud PC стоит $158 в месяц. Он предлагает 8 виртуальных CPU, 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища. Это, безусловно, дешевле, чем покупка эквивалентного стационарного компьютера. К тому же, виртуальная система сервиса Windows 365 не требует какого-либо обслуживания, дополнительных расходов на содержание и ремонт, не вызывает опасения, что компьютер сломается или будет украден. В случае, когда сотрудник работает из дома, отпадает необходимость в покупке дополнительного мощного устройства в дополнение к офисной системе – достаточно воспользоваться логином в сервисе.

Для некоторых тарифных планов, стоимость которых составляет от $31 до $66 в месяц, доступна возможность бесплатного тестового использования виртуального компьютера на протяжении двух месяцев.

Ознакомиться с ценами и условиями обслуживания можно на сайте Windows365.com.

Источник: The Verge