Microsoft присматривается к новому «Пуску» в Windows 10 — без разноцветных живых плиток





Корпорация Microsoft «изучает» новый дизайн меню «Пуск» в операционной системе Windows 10, который преуменьшит значение своих живых плиток. Потенциальные изменения были обнаружены в канале Windows Insider и предназначены для «визуального отличия меню «Пуск» от чего-то, что имеет хаотические цвета, к чему-то более однородному». Microsoft стремится убрать цветовое разнообразие блоков плиточного интерфейса в меню «Пуск», чтобы упростить его и сделать поиск приложений более удобным.

Microsoft использует живые плитки (Live Tiles) в меню «Пуск» в Windows 10 с момента запуска ОС почти 5 лет назад, предоставляя анимированные и переворачивающиеся значки, похожие на Windows Phone. Microsoft уже удалила живые плитки из меню «Пуск» в Windows 10X для устройств с двумя экранами, но компания утверждает, что многоцветный плиточный интерфейс не исчезает в основной настольной ОС, несмотря на это новое направление дизайна.

«Живые плитки не уходят, мы не объявили ничего подобного», — говорит Брэндон ЛеБлан, старший менеджер программ в команде Windows Insider. «Те, кому нравится их Live Tiles, смогут продолжать использовать их».

Несмотря на эти заверения, похоже, что живые плитки будут полностью удалены в будущем. Не все приложения Microsoft, встроенные Windows 10, поддерживают их, и поддержка со стороны других разработчиков также не была сильной. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщают, что окончательное решение по Live Tiles в Windows 10 ещё не было принято, несмотря на слухи, и что их будущее определят отзывы от изменений в Windows 10X.

Новое меню «Пуск» в Windows 10X сильно отличается от существующего меню в настольной версии Windows 10. Оно включает приложения, которые можно закрепить на месте, и список последних документов, и выглядит как средство запуска задач.

Напомним, недавно Microsoft решила переработать дизайн иконок приложений и привести их к единому унифицированному дизайну.

Источник: The Verge