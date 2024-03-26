Microsoft снова объединила команды Windows и Surface под руководством Павана Давулури

Microsoft назначила Павана Давулури новым руководителем подразделения Windows и Surface. После неожиданного перехода Паноса Паная в Amazon, в прошлом году Microsoft разделила группы Windows и Surface под руководством двух разных лидеров.

Давулури возглавил работу над чипами и устройствами Surface, а Михаил Парахин возглавил новую команду, которая сосредоточена на Windows и веб-сервисах. Теперь направления Windows и Surface снова объединены и будут подчиняться Давулури, поскольку Парахин «решил изучить новые роли».

Журналисты The Verge получили внутреннюю записку Microsoft, в которой описывается новая организация направления Windows. Корпорация Microsoft снова объединяет команды Windows и устройств.

«Это позволит нам применить целостный подход к созданию чипов, систем, опыта и устройств, которые охватывают клиент Windows и облако для этой эры ИИ», — объясняет Раджеш Джа, руководитель отдела опыта и устройств Microsoft.

Сейчас Паван Давулури возглавляет группу Microsoft Windows и Surface, подчиняясь непосредственно Раджешу Джа. Давулури работал в Microsoft более 23 лет и принимал активное участие в работе компании с Qualcomm и AMD над созданием специальных процессоров для устройств Surface.

Михаил Парахин теперь будет подчиняться Кевину Скотту во время переходного этапа, но его будущее в Microsoft выглядит неопределенным, и вполне вероятно, что эти «новые роли» будут за пределами компании. Парахин тесно работал над Bing Chat до того, как взял на себя более широкую ответственность за разработку Windows и изменения в Microsoft Edge.

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Изменения в группе Windows произошли всего через несколько дней после того, как сооснователь Google DeepMind и бывший генеральный директор Inflection AI Мустафа Сулейман присоединился к Microsoft в качестве генерального директора новой команды искусственного интеллекта. Microsoft также наняла группу сотрудников Inflection AI, включая соучредителя Карена Симоняна, который сейчас является главным научным сотрудником Microsoft AI. В результате большинство сотрудников Inflection присоединяются к Microsoft AI. Это похоже на приобретение талантов с целью избежать прямого регуляторного контроля.

Сейчас Сулейман является генеральным директором новой команды Microsoft AI, которая будет заниматься разработкой продуктов ИИ, ориентированных на потребителей, таких как Copilot, Bing и Edge. Сулейман подчиняется непосредственно генеральному директору Microsoft Сатья Наделла.

Джа говорит, что команда Windows «будет тесно сотрудничать с командой Microsoft AI по искусственному интеллекту, чипам и опыту», но будет несколько интересных областей потенциального совпадения, на которые этим новым лидерам придется ориентироваться.

Источник: The Verge

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