Сооснователь Google DeepMind возглавит в Microsoft подразделение искусственного интеллекта

Мустафа Сулейман присоединяется к Microsoft, чтобы возглавить подразделение искусственного интеллекта, которое занимается разработкой продуктов, ориентированных на потребителей, в частности Copilot, Bing и Edge.

Сулейман также будет работать исполнительным вице-президентом Microsoft AI и присоединится к команде высшего руководства компании, которая подчиняется непосредственно генеральному директору Сатья Наделле.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing… — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024

По данным The Verge, Мустафа с партнерами основали лабораторию искусственного интеллекта DeepMind в 2010 году и через 4 года после этого ее приобрела Google. В 2019 году Сулеймана отправили в отпуск из-за споров вокруг некоторых проектов, которые он возглавлял. Позже The Wall Street Journal написала, что Google и DeepMind расследуют его действия по жалобам на издевательства над персоналом.

Вскоре Google объявила, что назначила Сулеймана на должность вице-президента по управлению продуктами искусственного интеллекта и политике искусственного интеллекта. Мустафа в конце концов покинул компанию в 2022 году, чтобы стать соучредителем стартапа Inflection AI (в июне стартап, создавший чат-бота Pi, привлек $1,3 млрд в одном из крупнейших раундов финансирования искусственного интеллекта в Кремниевой долине и на тот момент оценивался в $4 млрд).

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Microsoft также привлекает некоторых других сотрудников Inflection AI, в том числе соучредителя Карена Симоняна, который будет работать главным научным сотрудником подразделения.

«Я знаю Мустафу несколько лет и очень восхищаюсь им как основателем DeepMind, так и Inflection, а также как мечтателем, производителем продуктов и создателем команд пионеров, которые выполняют смелые миссии», — заявил Наделла в письме для сотрудников. «У нас есть реальные шансы создать технологию, которая когда-то считалась невозможной, и которая соответствует нашей миссии — гарантировать, что преимущества искусственного интеллекта охватят каждого человека и организацию на планете безопасно и ответственно».

Microsoft вложила миллиарды в партнерство с OpenAI, и недавно заключила соглашение со стартапом AI Mistral. После запуска Bing Chat (теперь Copilot) в прошлом году Microsoft добавила своего помощника с искусственным интеллектом в продукты Office, Windows 11 и Edge. Компания также запланировала специальное событие по искусственному интеллекту перед началом конференции Build в мае, где, вероятно, поделится более подробной информацией о своих амбициях в отношении искусственного интеллекта в Windows и устройствах Surface.

Google понемногу догоняет Microsoft в гонке ИИ и в феврале выпустила собственный ответ ChatGPT, большую языковую модель Gemini. Несмотря на то, что развертывание не было идеальным (генерацию изображений пришлось приостановить из-за жалоб на неточное отображение рас), в настоящее время компания ведет переговоры с Apple по интеграции собственной технологии ИИ в iPhone.

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