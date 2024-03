Сооснователь Google DeepMind возглавит в Microsoft подразделение искусственного интеллекта

Мустафа Сулейман присоединяется к Microsoft, чтобы возглавить подразделение искусственного интеллекта, которое занимается разработкой продуктов, ориентированных на потребителей, в частности Copilot, Bing и Edge.

Сулейман также будет работать исполнительным вице-президентом Microsoft AI и присоединится к команде высшего руководства компании, которая подчиняется непосредственно генеральному директору Сатья Наделле.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing…

— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024