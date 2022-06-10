Microsoft снова тестирует работу с вкладками в Проводнике Windows

Прошло около 4 лет с тех пор, как Microsoft начала тестирование функции вкладок в Проводнике в Windows 10. Правда, затем компания отказалась от использования этой возможности. Теперь Microsoft снова вернулась к этой идее, добавив соответствующую функцию в предварительную версию Windows 11.

В публикации блога Windows Insider говорится, что в сборке 25136 тестируется Проводник с вкладками, что позволяет перемещаться между папками, не открывая новое окно. Однако тестирование проходит ограниченными дозированными порциями. Даже не все участники программы Windows Insider, получающие сборки Dev Channel, могут получить доступ к новой функции. Внедрение идёт постепенно, и разработчики намерены получить отзывы от первой группы участников, прежде чем привлекать к тестированию более широкую аудиторию.

Дополнительно в проводнике появилась экспериментальная левая навигационная панель, которая включает кнопку «Домой», синхронизированные OneDrive, а лишь затем следуют закреплённые для быстрого доступа папки. Ещё ниже расположены ссылки на «Этот компьютер» и «Сеть». Известные папки Windows, доступные по умолчанию на панели навигации, больше не отображаются в разделе «Этот компьютер». Теперь этот раздел сосредоточен на накопителях компьютера.

В новой версии Windows 11 (25136) есть и другие нововведения. Для тестирования добавлено больше динамического контента в виджеты на панели задач Windows 11. В частности, компания тестирует автоматически обновляемый контент для спортивных и финансовых виджетов, а также оповещения о последних новостях. Также проводится тестирование обновлённых программ Media Player и Блокнот. В Media Player добавлена поддержка воспроизведения компакт-дисков и сортировки контента по дате добавления. В Блокнот добавлена поддержка устройств ARM64 и вспомогательных технологий, таких как программы чтения с экрана, масштабирование текста и клавиши доступа.

Источник: The Verge