Microsoft создала собственную утилиту Windows File Recovery для восстановления удалённых файлов

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Корпорация Microsoft выпустила собственную утилиту для восстановления случайно удалённых файлов – Windows File Recovery. Новый инструмент выполнен в виде приложения для работы с командной строкой.

Утилита Windows File Recovery позволяет восстанавливать различные типы файлов и документов (музыку MP3, видео MP4, документы PDF, изображения JPEG и типичные документы Word, Excel и PowerPoint), удалённые с локальных накопителей, USB-флэш накопителей и карт памяти SD. Восстановление файлов в сетевых общих папках не поддерживается. Для обеспечения наилучшего результата, воспользоваться утилитой нужно как можно раньше после случайного удаления файлов. Иначе некоторые области накопителя, хранящие фрагменты файла, могут быть презаписаны.

Режим по умолчанию предназначен для восстановления данных в файловой системе NTFS. Он позволяет восстанавливать файлы с повреждённого накопителя или после форматирования диска. Второй режим подписи позволяет восстанавливать определенные типы файлов в файловых системах FAT, exFAT и ReFS. Этот режим может потребовать больше времени для восстановления файлов.

Загрузить утилиту Microsoft Windows File Recovery можно по следующему адресу.

Источник: The Verge