Microsoft спрашивает разработчиков, почему они игнорируют Xbox: «Мы можем научиться!»

Microsoft планирует собрать отзывы разработчиков игр, в том числе использующих продукцию конкурентов, в рамках расширенной исследовательской программы Xbox Research.

К опросу Microsoft планируют привлечь всех сотрудников (не только технических специалистов), которых попросят оставить отзывы об инструментах, настройке производительности, утилитах для отладки и многих других аспектах разработки игр.

«Мы хотим услышать отзывы всех, кто работает над играми или поддерживает игровые студии, потому что, если мы можем облегчить вашу жизнь, это сделает игры лучше», — говорит главный исследователь пользователей Xbox Дебора Хендерсон.

Отдельно в Microsoft планируют обратить внимание на информацию игровых студий, которые не поставляют игры на Xbox.

«Если вы не используете Xbox, мы хотели бы знать, почему?», — говорит Хендерсон. «И честно говоря, если вы используете продукты наших конкурентов, у вас, вероятно, есть отличная перспектива, по которой мы можем научиться!».

Расширенная исследовательская программа Microsoft запускается на фоне некоторых заметных задержек выпусков сторонних разработчиков на Xbox: к примеру Baldur’s Gate 3 вышла на Xbox через несколько месяцев после дебюта на PS5 из-за технических проблем с Xbox Series S; тогда как Capcom в прошлом месяце объявила о двух новых коллекциях файтингов (Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics и Capcom Fighting. Collection 2), которые появятся на Xbox только в 2025 году после «технических обсуждений» с Microsoft.

Black Myth: Wukong также появится на Xbox после выпуска на PS5, поскольку разработчики в настоящее время «оптимизируют версию для Xbox Series X|S в соответствии со стандартами качества». В то время как в прошлом месяце разработчики Enotria: The Last Song публично объявили о «неопределенной задержке» игры для Xbox, после того, как столкнулись с процессом проверки Microsoft (заявление студии привлекло внимание руководителя Xbox Фила Спенсера, который обратился к команде, чтобы помочь разрешить ситуацию).

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Источник: The Verge