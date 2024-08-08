Финальный трейлер Black Myth: Wukong — эпические бои, новые персонажи и детали сюжета

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Видео содержит новые сцены боя, сюжетные вставки, новые уровни и персонажей.

Студия Game Science представила финальный трейлер игры Black Myth: Wukong перед ее официальным выходом 20 августа. Разработчики подчеркивают, что все кадры игрового процесса сняты на персональном компьютере.

Black Myth: Wukong — это игра от третьего лица, созданная по мотивам классического китайского романа «Путешествие на Запад». Игроки будут управлять Королем Обезьян, используя его уникальные способности. Разработчики обещают 72 различных умения и многочисленных боссов для поединков.

Игра предлагает разнообразных противников, каждый из которых имеет свои сильные стороны. Как Избранный, игрок сможет комбинировать различные техники владения посохом, заклинания, оружие и снаряжение, чтобы найти оптимальную стратегию боя. Судя по показанному, геймплей в значительной степени базируется на уклонении от атак врагов, напоминая смесь Sekiro и Dark Souls.

NVIDIA сообщила, что Black Myth: Wukong будет иметь полную поддержку трассировки лучей на ПК, включая глобальное освещение, тени и отражение. Игра также будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS 3.5 Frame Generation и Ray Reconstruction. Относительно поддержки AMD FSR 3.0 информации пока нет, но поскольку игра создана на Unreal Engine 5, разработчики могут добавить ее позже.

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В июне 2024 года Game Science обнародовала официальные системные требования для ПК-версии игры. Разработчики также подтвердили использование технологии защиты Denuvo.

Источник: Dsogaming

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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