Microsoft планирует выпустить две новые консоли следующего поколения, среди них аналог Steam Deck

Компания Microsoft разрабатывает две новые игровые консоли для следующего поколения. Об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на собственные источники.

Microsoft продолжит стратегию выпуска двух различных версий консолей. Компания работает над традиционной стационарной консолью, которая станет преемником Xbox Series X и будет конкурировать с будущей PlayStation 6. В то же время в планах Microsoft создание портативной консоли, которую источники Windows Central называют «собственной версией Steam Deck». Это позволит компании выйти на стремительно развивающийся рынок портативных игровых устройств.

Появление портативной консоли Xbox совпадает с ожидаемым выходом Nintendo Switch 2 в следующем году. Эксперты предполагают, что Microsoft может разрешить установку сторонних магазинов на свое устройство, как это реализовано на Steam Deck. Однако не исключено, что компания выберет более закрытую экосистему вроде Nintendo Switch.

Официальных заявлений относительно будущих консолей от Microsoft пока не поступало. Однако недавно компания намекнула, что «упорно работает над следующим поколением» устройств.

В этом году Microsoft планирует выпустить три новые версии своих консолей. Среди них — Xbox Series X с накопителем на 2 ТБ, полностью цифровая версия Xbox Series X без оптического привода, а также Xbox Series S с накопителем на 1 ТБ.

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Источник: Gamesradar