Microsoft тестирует интеграцию сервисов Google Gmail, Drive и Calendar в веб-версию Outlook

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Корпорация Microsoft приступила к тестированию новой функции, которая позволит пользователям добавить некоторые сервисы Google, включая Gmail, к своим учётным записям Outlook.

Пока что такая возможность доступна не всем пользователям. Но если её можно использовать в учётной записи, то пользователю будет демонстрироваться всплывающее окно с надписью «Добавьте Google Mail и Calendar в Outlook и легко управляйте всем в одном месте». Это позволяет переключаться между почтовыми ящиками Outlook и Gmail (хотя это приводит к обновлению всей вкладки браузера) и просматривать файлы на сервисе Drive. Однако пока не уточняется, как именно Google Calendar интегрирован в Outlook.

На данный момент можно выбрать только одну учётную запись Gmail для синхронизации с Outlook, что может расстраивать некоторых пользователей, работающих с несколькими адресами электронной почты.

В Microsoft сообщили, что сейчас тестируют новую функцию с небольшой группой пользователей Outlook.com, чтобы собирать и изучить отзывы.

Источник: Engadget