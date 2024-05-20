Microsoft запускает Recall — искусственный интеллект будет записывать все, что делается на ПК для быстрого восстановления

Microsoft запускает Recall для Windows 11, новый инструмент, который отслеживает все, что пользователь видит и делает на своем компьютере. Он дает возможность искать и восстанавливать все, что когда-то делалось на устройстве.

Объем функций Recall, для которого Microsoft имеет внутреннее название AI Explorer, невероятно широк. Он включает регистрацию того, что делается в приложениях, отслеживание общения во время встреч, запоминание всех веб-сайтов, которые пользователь посетил и тому подобное. Все, что вам нужно сделать, чтобы вернуться к этим шагам, — это выполнить действие Recall («Вызвать»), которое похоже на поиск с помощью искусственного интеллекта. Она предоставит снимок нужного периода времени.

Все, что делается на ПК, отображается на временной шкале, которую можно прокручивать. также можно искать живые встречи и видео благодаря Live Captions, которые транскрибируют и даже переводят язык.

Когда-то Microsoft попыталась что-то подобное, но менее мощное в Windows 10 с Timeline, но прекратила эту функцию в 2021 году. Также существует очень похожая программа для Mac под названием Rewind. Программное обеспечение работает на компьютерах Mac с процессорами M и, как и Recall, регистрирует все, что делается, прослушивает все встречи и предоставляет доступ к чатботу, чтобы что-то найти. Однако Recall будет иметь глубокую интеграцию с Windows, тогда как Rewind — стороннее приложение, которое необходимо установить и предоставить системные разрешения.

Recall не будет работать со всеми компьютерами с Windows 11. Вам придется приобрести один из нескольких новых компьютеров Copilot Plus на базе новых чипов Qualcomm Snapdragon X Elite, которые имеют нейронный процессор (NPU), необходимый для работы Recall.

Microsoft обещает пользователям, что индекс отзыва остается локальным и частным на устройстве. Запись можно будет приостанавливать и удалять отдельное содержание.

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Источник: The Verge

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