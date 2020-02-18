Microsoft выпустила унифицированное приложение Office для Android, но оно имеет ряд ограничений

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После нескольких месяцев бета-тестирования корпорация Microsoft наконец представила унифицированное мобильное приложение Office. Оно уже доступно для Android-смартфонов.

Теперь пользователи смогут в рамках единого приложения Office редактировать документы Word, Excel и PowerPoint без необходимости переключаться между несколькими приложениями. Кроме того, приложение также позволяет просматривать файлы в облачном хранилище OneDrive, сканировать документы с помощью инструмента Office Lens и считывать QR-коды.

Однако на текущий момент у нового приложения имеется несколько ограничений. В частности, текущая версия не оптимизирована для планшетов или устройств Chromebook. Кроме того, приложение нельзя использовать в ландшафтной ориентации. Наконец, пока что приложение доступно только для платформы Android, информация о сроках или даже планах выпуска аналогичного унифицированного приложения для iOS пока не сообщается.

Приложение Microsoft Office доступно для загрузки в магазине Google Play.

Источник: Engadget