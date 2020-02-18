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Microsoft выпустила унифицированное приложение Office для Android, но оно имеет ряд ограничений

Microsoft выпустила унифицированное приложение Office для Android, но оно имеет ряд ограничений

Microsoft выпустила унифицированное приложение Office для Android, но оно имеет ряд ограничений


После нескольких месяцев бета-тестирования корпорация Microsoft наконец представила унифицированное мобильное приложение Office. Оно уже доступно для Android-смартфонов.

Теперь пользователи смогут в рамках единого приложения Office редактировать документы Word, Excel и PowerPoint без необходимости переключаться между несколькими приложениями. Кроме того, приложение также позволяет просматривать файлы в облачном хранилище OneDrive, сканировать документы с помощью инструмента Office Lens и считывать QR-коды.

Однако на текущий момент у нового приложения имеется несколько ограничений. В частности, текущая версия не оптимизирована для планшетов или устройств Chromebook. Кроме того, приложение нельзя использовать в ландшафтной ориентации. Наконец, пока что приложение доступно только для платформы Android, информация о сроках или даже планах выпуска аналогичного унифицированного приложения для iOS пока не сообщается.

Приложение Microsoft Office доступно для загрузки в магазине Google Play.

Источник: Engadget

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