Microsoft опровергает потерю Windows 400 млн пользователей и заменяет неудачный текст в блоге

Microsoft отреагировала на сообщение о вероятной потере Windows 400 млн пользователей. Компания заменила расплывчатую формулировку в документе, которая провоцировала такой вывод.

В конце июня Microsoft рассказала о новых условиях расширенной поддержки Windows 10 во избежание платных обновлений. Для этого нужно использовать облачные бэкапы или же баллы Rewards. Объявление об этом содержало формулировку, которая «снижала» количество пользователей в Windows на целых 400 млн — «более 1 млрд» вместо «1,4 млрд», о которых компания писала в 2022 году. Это позволило сделать вывод об уменьшении количества пользователей, но сейчас формулировка, наоборот, свидетельствует о росте.

Итак, Microsoft заменила размытую фразу «более миллиарда» на уточненную «более 1,4 млрд», которая опирается на предыдущую официальную информацию. Вероятно, кто-то в компании не знал, сколько именно пользователей Windows на самом деле есть, и не хотел по этой причине указывать точнее, но это вышло боком с точки зрения общественного мнения. Так или иначе, Microsoft отреагировала и изменила текст, как показано ниже.

По запросу сайта Windows Latest в Microsoft объяснили, что формулировка блога «более миллиарда» возникла из-за простого недосмотра, а не уменьшения ранее указанного количества с 1,4 млрд. Фраза об 1 млрд была ошибочной.

Объяснение компании имеет смысл, ведь 400 млн — огромное количество пользователей, треть или четверть от общего. Такое падение за три года было бы катастрофическим, и его зафиксировали бы независимые подсчеты: StatCounter, SimilarWeb, опрос Steam и другые. Однако эти источники не отражают чего-то подобного.