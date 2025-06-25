Microsoft и Meta выпустили VR-шлем Meta Quest 3S Xbox Edition — уже в продаже по цене в 399$

Meta и Microsoft официально выпустили VR-гарнитуру Meta Quest 3S Xbox Edition — первое устройство линейки Quest с брендингом Xbox.

Гарнитура первой коллаборации этих техногигантов в VR-сегменте уже доступна в США и Великобритании за $399. Если говорить просто, Meta Quest 3S Xbox Edition — это ограниченная серия обычной модели Quest 3S со 128 ГБ обычной модели Quest 3S со 128 ГБ памяти. Шлем имеет несколько косметических отличий, в частности корпус и контроллеры окрашены в стилистике Xbox (Carbon Black + Velocity Green). Вместе с тем на шлеме появился зеленый логотип Xbox, а в интерфейсе — кастомное оформление под брендинг Microsoft.

В комплекте с гарнитурой обещают предоставить:

ремешок Elite Head Strap со встроенной батареей (обычная цена — $129);

беспроводной контроллер Xbox ограниченного выпуска в тех же цветах;

3 месяца подписки на Xbox Game Pass Ultimate;

3 месяца Meta Horizon+.

Подписка Game Pass позволяет транслировать игры на гарнитуре через облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Кроме того, на гарнитуре можно запускать полноэкранный виртуальный дисплей и режим дополненной реальности.

Game Pass уже некоторое время доступен в экосистеме Quest, однако ни магазин Xbox, ни сама библиотека Game Pass пока что не поддерживают VR-контент. При этом гарнитура не ограничивается лишь играми Microsoft: она работает на HorizonOS, имеет полный доступ к библиотеке Meta Quest и поддерживает SteamLink для потоковой трансляции игр с ПК.

Тем, кто не нуждается в комплектном ремешке или контроллере, Meta предлагает Quest 3S на 128 ГБ за $299 — на $100 дешевле. Альтернативой может быть и версия на 256 ГБ, однако она не имеет никаких бонусов из комплекта Xbox Edition. Конкурентная PSVR 2 обойдется примерно во столько же, но нуждается в PlayStation 5 и не является автономной.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

VR-шлем Meta Quest 3S Xbox Edition уже доступен в США, а также в Великобритании. По словам вице-президента Microsoft по партнерствам Лори Райт, «количество чрезвычайно ограничено», и после распродажи новых поставок не планируется.

Источник: The Verge