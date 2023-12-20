Новости Софт 20.12.2023 в 11:28 comment views icon

Microsoft выпустила инструмент для исправления проблемы с «фантомными» принтерами HP

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В начале месяца некоторые пользователи Windows 10 и 11 обнаружили странную ошибку — их компьютеры отображали установленный принтер HP (как правило, HP LaserJet M101-M106), когда на самом деле использовалось другое устройство.

Эта ошибка могла перезаписать настройки любого принтера, которым действительно пользовался владелец, а также устанавливала программу для принтера HP Smart из Microsoft Store.

Microsoft еще не сообщила о первопричине проблемы, но выпустила исправление для всех пострадавших компьютеров — инструмент под названием Microsoft Printer Metadata Troubleshooter (от декабря 2023 года), который необходимо предварительно загрузить на сайте поддержки компании. Он удалит все ссылки на фантомную модель HP LaserJet, а также программу HP Smart (если у вас нет другого подключенного принтера HP), которая была установлена 25 ноября — вероятно, тогда, когда ошибка и начала влиять на системы.

В компании говорят, что, несмотря на переименование принтера и загрузку HP Smart, большинство базовых функций печати должны работать. Microsoft также обещает выпустить дополнительный инструмент исправления для Windows 11, который можно активировать без загрузки.

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