Microsoft интегрирует блокчейн-данные в свою аналитическую платформу Fabric

Корпорация Microsoft анонсировала интеграцию с крипто-стартапом Space and Time Labs (SXT). Это позволит получать прямой доступ к достоверным блокчейн-данным в режиме реального времени непосредственно через Microsoft Fabric — платформу для аналитики данных.

Пользователи Fabric получат доступ к потоковым данным из основных блокчейнов, таких, как Bitcoin, Ethereum и Sui. Передача осуществляется через Microsoft Azure OneLake — решение для унифицированного облачного хранения.

С развитием децентрализованных приложений и цифровых активов потребность в прозрачных, достоверных данных растет в различных отраслях — не только в криптовалюте. Благодаря использованию проверяемого вычислительного движка Space and Time, Microsoft позиционирует Fabric как мощный инструмент для разработчиков, аналитиков и предприятий, стремящихся объединить Web2 и Web3.

Microsoft Fabric — это унифицированная аналитическая платформа, которая объединяет сервисы, такие как Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics и Power BI, в единую среду. Платформа упрощает все этапы работы с данными: от сбора и трансформации — до визуализации и интеграции с ИИ. Теперь к этим возможностям добавлены и блокчейн-данные.

Источник: Х