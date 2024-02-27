Microsoft заключила партнерское соглашение с ИИ-стартапом Mistral ─ конкурентом OpenAI

Microsoft объявила о новом многолетнем партнерстве с французским стартапом Mistral, который специализируется на разработках в сфере искусственного интеллекта. Этот стартап имеет возраст всего 10 месяцев, однако уже оценивается в €2 млрд. Компании не разглашают подробности инвестиций.

Партнерство будет включать приобретение Microsoft незначительной доли в компании. Это партнерство происходит лишь чуть более чем через год после того, как Microsoft инвестировала более $10 млрд в партнерство с OpenAI. Благодаря этому соглашению открытые и коммерческие языковые модели Mistral будут доступны на платформе Microsoft Azure AI. Как и в случае с OpenAI, партнерство Microsoft с Mistral также будет сосредоточено на разработке и развертывании крупных языковых моделей следующего поколения.

В то же время Mistral анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mistral Large. Она призвана более тесно конкурировать с моделью OpenAI GPT-4. В отличие от некоторых предыдущих моделей Mistral, эта не будет предлагаться с открытым кодом.

«Mistral Large достигает значительных результатов в стандартных тестах, что делает ее второй в мире моделью, доступной через API (наряду с GPT-4)», — говорит команда Mistral AI.

Mistral Large доступна в собственной инфраструктуре Mistral, размещенной в Европе, или через Azure AI Studio и Azure Machine Learning. Mistral Small также будет доступна, предлагая улучшенную задержку по сравнению с моделью Mistral 8x7B. Mistral также выпускает новый разговорный чатбот Le Chat, который базируется на различных моделях Mistral AI.

Источник: The Verge

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