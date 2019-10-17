Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1 в середине декабря
Корпорация Microsoft прекратила работы над операционной системой Windows Phone 8.1 ещё в июле 2017 года. Таким образом, смартфоны с устаревшей ОС больше не получали обновления программного обеспечения. Однако пользователи могли устанавливать приложения из официального магазина. Но в скором времени и эта возможность канет в Лету.
С 16 декабря 2019 года пользователи Windows Phone 8.1 больше не смогут загружать никакие приложения. Даже если приложение было установлено, а потом его пришлось удалить, то повторно установить его из магазина после 16 декабря уже не получится. Кроме того, уже установленные приложения перестанут получать обновления. Также будут закрыты все соответствующие сервисы Microsoft.
Если пользователи всё ещё продолжают работать с Windows Phone 8.1, то они могут установить обновление до Windows 10 Mobile. Такая возможность доступна для владельцев 17 моделей Lumia:
- Microsoft Lumia 430
- Microsoft Lumia 435
- Microsoft Lumia 532
- Microsoft Lumia 535
- Microsoft Lumia 540
- Nokia Lumia 635 (only 1GB RAM variant)
- Nokia Lumia 636
- Nokia Lumia 638
- Microsoft Lumia 640
- Microsoft Lumia 640 XL
- Nokia Lumia 730
- Nokia Lumia 735
- Nokia Lumia 830
- Nokia Lumia 929
- Nokia Lumia Icon
- Nokia Lumia 930
- Nokia Lumia 1520
Правда, это тоже временно решение, так как официальная поддержка Windows 10 Mobile также заканчивается. Для некоторых моделей она уже закончилась, а для всех оставшихся устройств поддержка будет прекращена к концу года. Тем не менее, магазин приложений останется в рабочем состоянии.
Чтобы установить обновление до Windows 10 Mobile, нужно либо загрузить приложение Upgrade Advisor на свой смартфон (это нужно сделать до 16 декабря), либо средство обновления ПК.
Источник: gsmarena